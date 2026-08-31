Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος που λειτουργούσε beach bar κοντά σε περιοχή Natura στην Επανομή

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Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην παραλία της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο 58χρονος συνελήφθη καθώς λειτουργούσε, με την ιδιότητα του προσωρινά υπευθύνου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (beach bar), το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από περιοχή χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη ζώνη του δικτύου «Natura».

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης γινόταν κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε βάρος του 58χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

Παράλληλα, από τον περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του συλληφθέντος προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη καταδικαστική απόφαση από προγενέστερη υπόθεση.

Ο 58χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.