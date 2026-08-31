Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 58χρονος που λειτουργούσε beach bar κοντά σε περιοχή Natura στην Επανομή

Στη Θεσσαλονίκη, στην παραλία της Επανομής, συνελήφθη ένας 58χρονος άνδρας που λειτουργούσε παράνομα ένα beach bar σε κοντινή απόσταση από προστατευόμενη περιοχή του δικτύου «Natura», παραβιάζοντας την περιβαλλοντική νομοθεσία. Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση από προγενέστερη υπόθεση.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην παραλία της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
  • Ο 58χρονος συνελήφθη καθώς λειτουργούσε beach bar σε κοντινή απόσταση από περιοχή χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη ζώνη του δικτύου «Natura».
  • Σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη καταδικαστική απόφαση από προγενέστερη υπόθεση και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην παραλία της Επανομής, στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο 58χρονος συνελήφθη καθώς λειτουργούσε, με την ιδιότητα του προσωρινά υπευθύνου, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (beach bar), το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από περιοχή χαρακτηρισμένη ως προστατευόμενη ζώνη του δικτύου «Natura».

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης επιχείρησης γινόταν κατά παράβαση των προβλεπόμενων διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σε βάρος του 58χρονου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση

Παράλληλα, από τον περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του συλληφθέντος προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε ήδη καταδικαστική απόφαση από προγενέστερη υπόθεση.

Ο 58χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

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