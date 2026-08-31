Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 38χρονο για τους πυροβολισμούς σε ψιλικατζίδικο – «Ένιωσα προσβεβλημένος» υποστήριξε

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Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου, που εμπλέκεται στο επεισόδιο με πυροβολισμούς, χθες, σε ψιλικατζίδικο στη Θεσσαλονίκη.

Ο 38χρονος κατηγορείται για ληστρική κλοπή (σε βαθμό κακουργήματος), παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία, καθώς και άσκοπους πυροβολισμούς.

Μετά την άσκηση της δίωξης παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 1ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (30/8), όταν ο 38χρονος μπήκε στο κατάστημα ψιλικών στην οδό Κασσάνδρου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, και με την απειλή χρήσης βίας, άρπαξε ένα μπουκάλι με αλκοολούχο ποτό. Πελάτης του καταστήματος παρενέβη, του αφαίρεσε το προϊόν και το παρέδωσε στον ιδιοκτήτη.

Ο 38χρονος αποχώρησε, ωστόσο επέστρεψε λίγη ώρα αργότερα, έχοντας μαζί του μία κοντόκανη καραμπίνα, την οποία φέρεται να είχε κρύψει κάτω από τη ζακέτα του. Σύμφωνα με την Αστυνομία, αναζητούσε τον άνδρα που είχε προηγουμένως παρέμβει. Καθώς δεν τον εντόπισε, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς την οροφή του καταστήματος, χωρίς να τραυματιστεί κάποιος από τους παριστάμενους.

Αμέσως μετά, ο δράστης έφυγε από το σημείο, αλλά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι έκαναν αναζητήσεις στην περιοχή.

Τι υποστήριξε ο 38χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 38χρονος, κατά την προανάκριση, φέρεται να αρνήθηκε ότι άρπαξε δια της βίας το ποτό, υποστηρίζοντας ότι αντέδρασε με τον τρόπο αυτό επειδή ένιωσε προσβεβλημένος απ’ όσα είχαν προηγηθεί στο κατάστημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι επικαλέστηκε προβλήματα αλκοολισμού.

Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση παραμένει υπό κράτηση.