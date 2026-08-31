Νεκρό έμβρυο σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι Αρχές – Έφοδος και σε 2ο σπίτι – Τι διέταξε ο εισαγγελέας για τα 3 ανήλικα παιδιά του ζεύγους

Η φρικιαστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε στην Κυψέλη το μεσημέρι της Κυριακής (30/8), με το μακάβριο εύρημα ενός κατεψυγμένου βρέφους μέσα σε βαλίτσα, παίρνει νέες διαστάσεις, ακόμη πιο δυσώδεις.

Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση, εντόπισαν και κατέσχεσαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, το υλικό των οποίων θα ελεγχθεί. Ερευνάται αν το σπίτι λειτουργούσε ως κοινόβιο.

Έφοδος και σε 2ο σπίτι

Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο και σε οίκημα στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν επί δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη, προτού τον τελευταίο μήνα νοικιάσουν το διαμέρισμα μέσω από το Airbnb στην περιοχή της Κυψέλης.

Αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή που θα φωτίσει τα αίτια θανάτου του βρέφους – Ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Όπως έγραψε το enikos.gr, μακροσκοπικά φαίνεται στη σορό του βρέφους να είναι διακριτές κάποιες κακώσεις και μώλωπες (κυρίως στην πλάτη) γι’ αυτό περισσότερο φως αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή που θα γίνει σήμερα το μεσημέρι στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές ποια ήταν η ηλικία του βρέφους όταν πέθανε, όπως και οι συνθήκες θανάτου, ωστόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τι διέταξε ο εισαγγελέας για τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού – Με σύφιλη η 15χρονη και ο 9χρονος

Τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, φιλοξενούνται με εισαγγελική εντολή στο νοσοκομείο «Παίδων – Αγία Σοφία». Πρόκειται για το 15 χρόνο κορίτσι που είναι έγκυος, ένα αγόρι 12 ετών και άλλο ένα αγόρι 9 ετών.

Στο μεταξύ οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τόσο η 15χρονη, όσο και ο 9χρονος έχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα και συγκεκριμένα σύφιλη.

Επίσης ερευνάται εάν εάν τα παιδιά κακοποιούνταν σεξουαλικά από τους γονείς τους ή και άλλα άτομα.

Πάντως οι γιατροί που τα εξέτασαν τονίζουν ότι τα ανήλικα παιδιά βρίσκονται σε κακή κατάσταση.

Είναι σε κακή κατάσταση.

Επιπροσθέτως, σήμερα τα δύο αγόρια θα οδηγηθούν για ιατροδικαστική εξέταση ενώ το κορίτσι που είναι έγκυος θα οδηγηθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας για γυναικολογική εκτίμηση.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρικιαστική υπόθεση

Χθες το μεσημέρι, ο ιδιοκτήτης ενός διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης επί της οδού Θάσου στην Κυψέλη, κατήγγειλε στην Αστυνομία πως στο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του έμενε μία οικογένεια τον τελευταίο περίπου μήνα, δεν τον πλήρωνε και έκανε χρήση ναρκωτικών.

Μέχρι να πάνε αστυνομικοί στο σημείο και να κάνουν έλεγχο, τυχαία από τον δρόμο περνούσε μία περιπολία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ο ιδιοκτήτης σταμάτησε τους αστυνομικούς και τους είπε τα ίδια πράγματα.

Εκείνοι ανέβηκαν στο διαμέρισμα και διαπίστωσαν πως έμεναν σε αυτό έξι άτομα. Ένας 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη τελικά Γερμανίδα σύντροφό του (η οποία βρίσκεται παράνομα στη χώρα), τρία ανήλικα, μία 15χρονη, οι δύο γιοί τους 12 και 9 ετών, και ένας 26χρονος Αφγανός που δήλωνε σύντροφος της 15χρονης, η οποία μάλιστα είναι έγκυος.

Μόλις οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα, βρήκαν τη Γερμανίδα με τους ανήλικους γιους της να ετοιμάζονται να φύγουν και έχουν μαζέψει βαλίτσες.

Σε μία από τις βαλίτσες όταν την άνοιξαν οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα δοχείο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο ένα νεκρό και κατεψυγμένο βρέφος.

Οι αστυνομικοί έμειναν άφωνοι με το μακάβριο εύρημα και όταν ρώτησαν την Γερμανίδα τι ήταν αυτό, τους είπε πως ήταν παιδί της που το είχε χάσει και συντηρούσε την σορό του στην κατάψυξη και όταν την ρώτησαν από πότε, αρχικά έδωσε διαφορετικές εκδοχές και στη συνέχεια είπε πριν 8 μήνες.