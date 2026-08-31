Φρίκη στην Κυψέλη: «Κλειδί» στις έρευνες η ιατροδικαστική εξέταση – Τι υποστηρίζει η μητέρα για το νεκρό έμβρυο στη βαλίτσα

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Με γοργούς ρυθμούς εξελίσσεται η έρευνα της Αστυνομίας για την υπόθεση φρίκης που αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) στην Κυψέλη, όταν μέσα σε διαμέρισμα επί της οδού Θάσου, εντοπίστηκε ένα νεκρό έμβρυο μέσα σε βαλίτσα. Το ακόμη πιο εφιαλτικό είναι ότι βρισκόταν μέσα σε δοχείο σε κατάσταση κατάψυξης.

«Κλειδί» για την εξέλιξη των ερευνών είναι η ιατροδικαστική εξέταση και οι εργαστηριακές αναλύσεις που θα διενεργηθούν στη σορό, προκειμένου να προσδιοριστούν ο ακριβής χρόνος και η αιτία θανάτου.

Γιατί είναι «κλειδί» η ιατροδικαστική εξέταση

Οι ιατροδικαστές καλούνται να εξακριβώσουν:

εάν το βρέφος γεννήθηκε ζωντανό,

ποια ήταν η αιτία θανάτου,

πόσος χρόνος έχει μεσολαβήσει από τον θάνατο,

και εάν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης ή άλλης εγκληματικής ενέργειας.

Η διαδικασία ενδέχεται να είναι πιο σύνθετη λόγω της κατάστασης στην οποία βρέθηκε η σορός.

Τι φέρεται να είπε η 28χρονη μητέρα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μια 28χρονη γυναίκα γερμανικής καταγωγής που βρισκόταν στο διαμέρισμα, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι το βρέφος ήταν δικό της και ότι είχε γεννηθεί περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Η ίδια φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι θέλησε να διατηρήσει τη σορό του και γι’ αυτό την τοποθέτησε στην κατάψυξη.

Οι ισχυρισμοί της εξετάζονται από τις Αρχές και δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί ιατροδικαστικά.

Στην Ασφάλεια οι εμπλεκόμενοι

Οι εμπλεκόμενοι έχουν οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου εξετάζονται από τους αστυνομικούς προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και στην παρουσία ανηλίκων στο διαμέρισμα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν συνολικά τις συνθήκες διαβίωσης και προστασίας τους.

Η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και οι Αρχές αναμένουν κυρίως τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, τα οποία θα καθορίσουν και την περαιτέρω ποινική διερεύνηση της υπόθεσης.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος Airbnb στην Κυψέλη απευθύνθηκε στην Αστυνομία και κατήγγειλε ότι οι ένοικοι δεν κατέβαλλαν το ενοίκιο και ότι στο σπίτι γινόταν χρήση ναρκωτικών.

Πριν φτάσει περιπολικό, ο ιδιοκτήτης φέρεται να εντόπισε ομάδα της ΔΙΑΣ στην περιοχή και να ενημέρωσε τους αστυνομικούς για όσα υποστήριζε ότι συνέβαιναν στο διαμέρισμα.

Όταν ανέβηκαν στο σπίτι, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του τον 45χρονο Έλληνα, την 28χρονη Γερμανίδα, την 15χρονη κόρη της, αλλά και τον 25χρονο Αφγανό σύντροφό της. Σε έλεγχο που έγινε, διαπιστώθηκε ότι ο 45χρονος και ο 25χρονος είχαν στην κατοχή τους μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και οδηγήθηκαν στην ασφάλεια Αθηνών.

Ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

Η βαλίτσα με το φρικιαστικό περιεχόμενο

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να συνεχίσουν την έρευνα, φέρεται να βρήκαν την 28χρονη μαζί με δύο ανήλικα παιδιά να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, έχοντας συγκεντρώσει προσωπικά αντικείμενα και βαλίτσες.

Κατά τον έλεγχο μιας από τις βαλίτσες, οι αστυνομικοί εντόπισαν δοχείο μέσα στο οποίο βρισκόταν το νεκρό έμβρυο.

Η 28χρονη φέρεται αρχικά να έδωσε διαφορετικές εκδοχές σχετικά με το πόσο καιρό είχε περάσει από τον θάνατο του παιδιού, αναφέροντας αρχικά διάστημα ενός έως δύο ετών και στη συνέχεια περίπου 8 μήνες.

Και αυτό το στοιχείο εξετάζεται από τις Αρχές.