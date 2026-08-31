Πρεμιέρα στα ερτζιανά: Ο Real FM 97,8 ανεβάζει τον πήχυ της νέας σεζόν – Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα και όλους τους παραγωγούς

Με σταθερές αξίες και νέες αξιόλογες προσθήκες προσώπων, το αληθινό ραδιόφωνο δυναμώνει την ένταση και δίνει το σύνθημα για την έναρξη του νέου προγράμματός του, εγκαινιάζοντας τη 19η χρονιά λειτουργίας του.

Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Με αμετακίνητη προσήλωση στις αληθινές ειδήσεις και στην πολυφωνική ενημέρωση, ο Real FM 97,8 επιστρέφει στις ραδιοφωνικές επάλξεις και ανεβάζει το volume της αξιόπιστης ενημέρωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ξεκινώντας τον 19o χρόνο λειτουργίας του, ο Real FM ενισχύει το ενημερωτικό του αποτύπωμα και υπόσχεται μια πλήρη και σφαιρική κάλυψη της «καυτής» πολιτικής επικαιρότητας, καθώς η χώρα εισέρχεται σε προεκλογική χρονιά. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, το «αληθινό ραδιόφωνο» υψώνει την αυλαία της νέας ραδιοφωνικής σεζόν ανανεωμένο και δυνατό. Επενδύοντας στην άμεσα διαδραστική σχέση με τους ακροατές, ο Real FM επαναφέρει τα δυνατά του χαρτιά σε ραδιοφωνικά ραντεβού που έχουν γίνει… θεσμός, υποδέχεται νέα πρόσωπα, ανανεώνει νευραλγικές ζώνες και συνθέτει καινούργια ραδιοφωνικά δίδυμα.

Την πρώτη «καλημέρα» πριν καλά-καλά χαράξει θα λέει και φέτος ο Σπύρος Παπαδάκης, που μετακινείται μία ώρα νωρίτερα και ανοίγει το ημερήσιο πρόγραμμα του Real FM από τις 4 το πρωί, με στόχο να μας φτιάχνει και να μας… οργανώνει την ημέρα που ξεκινά. Η πρωινή σκυτάλη αλλάζει χέρια στις 6 το πρωί. Μετά την απογευματινή του «θητεία», ο Γιώργος Παγάνης γίνεται πρωινός τύπος και ενώνει δυνάμεις με την Κασσιανή Βραχά, για να παρουσιάσουν οι δυο τους στους ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου φρέσκες ειδήσεις και όλα όσα προέκυψαν μέσα στη νύχτα. Στις 8 το πρωί, μπροστά στο μικρόφωνο του Real FM επιστρέφουν και φέτος ετοιμόλογοι και… ετοιμοπόλεμοι ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου, σχολιάζοντας την επικαιρότητα με χιούμορ και με σήμα κατατεθέν τα επικά ηχητικά του Ι. Καλαμαράκη.

Σταθερός στο ραντεβού του με τους φανατικούς ακροατές του Real FM, ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στις 7/9 στη ραδιοφωνική prime time από τις 10:00 έως τις 12:00 (από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη) με προσωπικό σχόλιο για τα τεκταινόμενα που αποτελεί σημείο αναφοράς, πλούσιο ρεπορτάζ για τα καυτά θέματα της πολιτικής -και όχι μόνο- επικαιρότητας, αλλά και με συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της ημέρας. Κατά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής του Ν. Χατζηνικολάου (11:00-12:00) θα δίνει το «παρών» ο εκδότης της εφημερίδας «Το Ποντίκι», Αντώνης Δελλατόλας. Τις Παρασκευές, το δίωρο 10:00 με 12:00 αναλαμβάνει ο Γιάννης Παπαγιάννης. Το μεσημέρι στις 12:00 το κόκκινο λαμπάκι «ON AIR» ανάβει για τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, που συνεχίζουν και φέτος τη δίωρη ραδιοφωνική τους συνύπαρξη, σχολιάζοντας τα πιο ενδιαφέροντα της ημέρας.

Στις 14:00 ακολουθεί καθημερινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον διευθυντή Ειδήσεων του σταθμού Βασίλη Τερζάκη και την Ελισάβετ Σαλαμάρα στα μικρόφωνα. Ραντεβού στις 15:00 δίνουν και φέτος με τους ακροατές του αληθινού ραδιοφώνου ο Νίκος Στραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου, που μαζί θα μεταδίδουν όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Η μάχη της ενημέρωσης συνεχίζεται στον Real FM και το απόγευμα. Θέση μπροστά στα μικρόφωνα παίρνει ένα νέο δίδυμο-φωτιά. Η Στεφανία Κασίμη και ο άρτι αφιχθείς στον Real Κωνσταντίνος Μπογδάνος διασταυρώνουν τα δημοσιογραφικά τους «ξίφη» και ξεσκονίζουν όλα όσα χρήζουν σχολιασμού. Στις 19:00, η σκυτάλη περνά στον σταθερά ασυμβίβαστο και «μόνιμο κάτοικο» της ζώνης, Νίκο Μπογιόπουλο, που ξεκινά τη δική του άχαστη κούρσα στη δαιδαλώδη «πίστα» της επικαιρότητας.

Η νύχτα στον Real FM ανήκει στον Μάνο Παρδάλη, ο οποίος για πέντε ώρες, από τις 21:00 έως τις 02:00, ανοίγει διάπλατα την παρέα του αληθινού ραδιοφώνου. Με συνοδοιπόρο -για το πρώτο δίωρο- την Ελένη Κατσαμπέκη, ο Μ. Παρδάλης υποδέχεται τους ξενύχτηδες ακροατές που επιθυμούν να μοιραστούν ζωντανά την άποψή τους ή την ιστορία τους.

Τα Σαββατοκύριακα, την πρώτη «καλημέρα» στους ακροατές του Real FM θα λέει στις 06:00 ο Αλέξανδρος Κόντης, με αναλυτική ματιά στην επικαιρότητα και εκλεκτούς καλεσμένους, ενώ στις 07:00 επιστρέφει στο καθιερωμένο ραντεβού της ενημέρωσης ο Γιάννης Παπαγιάννης για τρεις ώρες. Στις 10 το πρωί, στις ραδιοφωνικές επάλξεις δίνει το «παρών» το δυνατό ενημερωτικό δίδυμο Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Οι δύο δημοσιογράφοι ξεδιπλώνουν όλες τις νέες πτυχές των μεγάλων θεμάτων της εβδομάδας και εγγυώνται τη σφαιρική ενημέρωση των ακροατών. Το μεσημέρι από τις 12:00 έως τις 15:00, τα τραπέζια και τις βόλτες του Σαββατοκύριακου αναλαμβάνει να «συνοδεύσει» ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, με αθλητικά, καλή μουσική και αδιαμεσολάβητη επικοινωνία, ανοίγοντας τις τηλεφωνικές γραμμές για να υποδεχθεί τους ακροατές του Real FM. Ακολουθεί στις 15:00 η νέα εκπομπή του Δημήτρη Χριστούλια με όλα όσα αφορούν την οικονομία, την καθημερινότητα και την τσέπη των νοικοκυριών. Στις 16:00, κάθε Σάββατο και Κυριακή, ξεκινά το μουσικό ταξίδι μέσα από live εκτελέσεις μεγάλων επιτυχιών και αγαπημένων τραγουδιών που επιμελείται πάντα ο Γιώργος Στυλιανάκης.

Στο αληθινό ραδιόφωνο κάθε Σαββατοκύριακο ηχεί το σφύριγμα και αρχίζει το… ματς και το καθιερωμένο «Real Sports». Ξεκινώντας από τις 19:00, οι αθλητικοί ρεπόρτερ του Real FM μεταδίδουν όλες τις εξελίξεις από τους αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος για τρεις συνεχείς ώρες έως τις 22:00. Τα Σαββατοκύριακα, η νύχτα πέφτει γλυκά και μελωδικά. Μετά την αγωνιστική δράση, σειρά στον αέρα του Real FM έως τα μεσάνυχτα έχει ο Δημήτρης Πέτρου, υφαίνοντας το μουσικό χαλί της νύχτας με τις καλύτερες μουσικές επιλογές από όλες τις δεκαετίες.