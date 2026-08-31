Αργυρούπολη: Σκηνές Φαρ Ουέστ κατήγγειλε ότι βίωσε 46χρονος – Υποστηρίζει ότι τον πυροβόλησαν στον ώμο αφού πρώτα αποπειράθηκαν να τον απαγάγουν

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Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) στην Αργυρούπολη, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι τον πυροβόλησαν στον ώμο αφού πρώτα αποπειράθηκαν να τον απαγάγουν.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την καταγγελία του 46χρονου με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 01:30 τα ξημερώματα επί της οδού Γραβιάς.

Τέσσερα άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν και επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν με τη βία σε αυτοκίνητο.

Ο 46χρονος προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα οι δράστες, κατά την αποχώρησή τους από το σημείο, να πυροβολήσουν εναντίον του.

Σύμφωνα με το Ertnews, ο άνδρας υπέστη διαμπερές τραύμα στον ώμο και μετέβη με δικό του μέσο σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών της επίθεσης και την επαλήθευση των ισχυρισμών του θύματος.