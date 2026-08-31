Αργυρούπολη: Σκηνές Φαρ Ουέστ κατήγγειλε ότι βίωσε 46χρονος – Υποστηρίζει ότι τον πυροβόλησαν στον ώμο αφού πρώτα αποπειράθηκαν να τον απαγάγουν

Ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι τα ξημερώματα της Δευτέρας δέχτηκε επίθεση στην Αργυρούπολη, όπου τέσσερα άγνωστα άτομα επιχείρησαν να τον απαγάγουν και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν στον ώμο. Ο άνδρας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας έχει αναλάβει την προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) στην Αργυρούπολη, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι τον πυροβόλησαν στον ώμο αφού πρώτα αποπειράθηκαν να τον απαγάγουν.
  • Σύμφωνα με την καταγγελία, τέσσερα άγνωστα άτομα επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν με τη βία σε αυτοκίνητο, και όταν ο 46χρονος προέβαλε αντίσταση, τον πυροβόλησαν.
  • Ο άνδρας υπέστη διαμπερές τραύμα στον ώμο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας για προανάκριση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Δευτέρας (31/8) στην Αργυρούπολη, όπου ένας 46χρονος κατήγγειλε ότι τον πυροβόλησαν στον ώμο αφού πρώτα αποπειράθηκαν να τον απαγάγουν.

Η καταγγελία

Σύμφωνα με την  καταγγελία του 46χρονου με καταγωγή από χώρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, το περιστατικό έλαβε χώρα λίγο μετά τις 01:30 τα ξημερώματα επί της οδού Γραβιάς.

Τέσσερα άγνωστα άτομα τον προσέγγισαν και επιχείρησαν να τον επιβιβάσουν με τη βία σε αυτοκίνητο. 

Ο 46χρονος προέβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα οι δράστες, κατά την αποχώρησή τους από το σημείο, να πυροβολήσουν εναντίον του.

Σύμφωνα με το Ertnews, ο άνδρας υπέστη διαμπερές τραύμα στον ώμο και μετέβη με δικό του μέσο σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας, το οποίο διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών της επίθεσης και την επαλήθευση των ισχυρισμών του θύματος.

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