Θεσσαλονίκη: Στον Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ τους οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν και την παρουσία τρακτέρ.

Η απόφαση ελήφθη ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα και Γρεβενά.