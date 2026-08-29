Θεσσαλονίκη: Στον Λευκό Πύργο με τα τρακτέρ τους οι αγρότες την ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ

Αγρότες αποφάσισαν συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, με συγκέντρωση στον Λευκό Πύργο και παρουσία τρακτέρ

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Θεσσαλονίκη, Λευκός Πύργος, τρακτέρ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα.
  • Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν και την παρουσία τρακτέρ.
  • Η απόφαση ελήφθη ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ, αποφάσισαν αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στον Λευκό Πύργο, με τους αγρότες να προαναγγέλλουν και την παρουσία τρακτέρ.

Η απόφαση ελήφθη ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ και με φόντο τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου για το κόστος παραγωγής, τις εκκρεμείς πληρωμές και τις ενισχύσεις.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Σέρρες, Καρδίτσα, Ημαθία, Πιερία, Πέλλα και Γρεβενά.

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