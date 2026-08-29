Βέροια: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης που πνίγηκε στους καταρράκτες Δερματά

Συντριβή και θλίψη επικράτησε στην κηδεία της 18χρονης Κατερίνας στο χωριό Σφηκιά της Βέροιας, η οποία έχασε τη ζωή της υπό ανεξήγητες ακόμη συνθήκες στους καταρράκτες της Βέροιας όπου είχε πάει βόλτα με φίλο της. Ο θάνατός της προήλθε από πνιγμό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ ερευνώνται τα πλήρη αίτια και το ιστορικό υγείας του νεαρού κοριτσιού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συντριβή και θλίψη στο τελευταίο αντίο της 18χρονης Κατερίνας, η οποία έχασε τη ζωή της υπό ανεξήγητες ακόμη συνθήκες στους καταρράκτες της Βέροιας.
  • Η άτυχη Κατερίνα βρισκόταν με φίλο της στους καταρράκτες για μπάνιο και φωτογραφίες, όταν ακούστηκε να λέει ένα «αχ» και έπεσε στο νερό.
  • Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της προήλθε από πνιγμό, ενώ ερευνώνται τα πλήρη αίτια και το ιστορικό της υγείας της.

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Οδύνη και θλίψη στο τελευταίο αντίο της 18χρονης Κατερίνας που έχασε τη ζωή της, υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, στους καταρράκτες Δερματά της Βέροιας όπου είχε πάει βόλτα με φίλο της.

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Στο χωριό Σφηκιά της Βέροιας συγγενείς και φίλοι δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τον πόνο τους για τον πρόωρο και ξαφνικό χαμό της 18χρονης. Τραγικές φιγούρες οι γονείς και τα τρία μεγαλύτερα αδέλφια της…

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου, εντός των Κοιμητηρίων της Σφηκιάς, με τον πόνο για τον άδικο χαμό της 18χρονης να είναι ανείπωτος.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μαρτυρίες και τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές για το τραγικό αυτό συμβάν, το νεαρό κορίτσι μαζί με έναν φίλο της κινήθηκαν στο δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί στους καταρράκτες για να κάνουν μπάνιο και να βγάλουν φωτογραφίες.

Τα παιδιά φαίνεται να έμπαιναν και να έβγαιναν από το νερό στη λίμνη που σχηματίζει ο καταρράκτης. Κάποια στιγμή, η νεαρή δίνει το κινητό στο φίλο της για να την βγάλει φωτογραφία.  Ακούστηκε η κοπέλα να λέει ένα «αχ» και να πέφτει στο νερό. Στην αρχή, ο 17χρονος φίλος της δεν κατάλαβε ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Όταν, όμως, είδε ότι η κοπέλα δεν έβγαινε από το νερό, προσπάθησε να την βγάλει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στη συνέχεια κάλεσε το 112 και κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

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Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της προήλθε από πνιγμό, αλλά ερευνώνται τα πλήρη αίτια και με βάση το ιστορικό της υγείας του νεαρού κοριτσιού.

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