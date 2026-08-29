Αδιανόητο: Μητέρα στο Ιράν καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή τράβηξε βίντεο κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας

Μια Ιρανή μητέρα δύο παιδιών καταδικάστηκε σε θάνατο δια απαγχονισμού, επειδή απλώς βιντεοσκόπησε ένα εμπορικό κατάστημα που είχε παραδοθεί στις φλόγες κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαμαρτυρίων του Ιανουαρίου, σύμφωνα με νέα έκθεση.

Η 43χρονη Λέιλα Αμπολχασανί (Leila Abolhasani), η οποία περιλαμβάνεται στους περίπου 50.000 συλληφθέντες των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στο Ιράν στις αρχές του έτους, καταδικάστηκε σε θάνατο με την κατηγορία της «Μοχαρεμπέχ» (Moharebeh) – που μεταφράζεται ως «εχθρότητα προς τον Θεό», όπως μεταδίδει το IranWire.

Η Αμπολχασανί, μητέρα δύο εφήβων, συνελήφθη στην ιρανική πόλη Σαχίν Σαχρ στις 8 Ιανουαρίου, αφού τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο από φωτιά σε σούπερ μάρκετ της αλυσίδας Ofogh Koorosh, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα.

Το δικαστικό σύστημα της χώρας -το αυταρχικό νομικό σύστημα που βασίζεται στον ισλαμικό νόμο της Σαρία και τελεί υπό τον έλεγχο του Ανώτατου Ηγέτη— κατηγόρησε την Αμπολχασανί για εμπλοκή στον εμπρησμό του καταστήματος, μια κατηγορία που επιφέρει τη θανατική ποινή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ωστόσο, η οικογένεια της Αμπολχασανί διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί συμμετοχής της στον εμπρησμό, επιμένοντας ότι η 43χρονη απλώς κατέγραψε το συμβάν με την κάμερά της, όπως αναφέρει το NewsNation και μεταδίδει η NY POST.

Η καταδίκη και η προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία που παρουσίασε το δικαστήριο για να τη συνδέσει με τη φωτιά, την διεξαγωγή της δίκης και τη νομική της υπεράσπιση δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Η Αμπολχασανί κρατείται στις φυλακές Ντοβλαταμπάντ στην πόλη Ισφαχάν από τη στιγμή της σύλληψής της.

Στα τέλη Μαΐου, η Αμπολχασανί καταδικάστηκε σε θάνατο από τον Βαχίντ Χεμπατνετζάντ, τον πρόεδρο του 5ου Τμήματος του Επαναστατικού Δικαστηρίου του Ισφαχάν. Διατάχθηκε η εκτέλεσή της δια απαγχονισμού.

Η μητέρα άσκησε έφεση κατά της απόφασης και η υπόθεσή της μεταφέρθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο για επανεξέταση, σύμφωνα με το IranWire. Το Ανώτατο Δικαστήριο φέρεται να εξετάζει την έφεση της Αμπολχασανί.

«Θέλουν οι άνθρωποι να παραμείνουν σιωπηλοί»

Ένας Ιρανός πρόσφυγας που μίλησε στο NewsNation δήλωσε ότι η προγραμματισμένη εκτέλεση της Αμπολχασανί λειτουργεί ως μία ακόμη προειδοποίηση του καθεστώτος προς τους πολίτες, πως αν εναντιωθούν στην ηγεσία, κινδυνεύουν να θανατωθούν.

«Συνελήφθη επειδή απλώς κατέγραφε τι συνέβαινε και καταδικάστηκε σε θάνατο», ανέφερε ο πρόσφυγας στο μέσο. «Το έργο της θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο να αναδείξει σε όλο τον κόσμο πόσο βάναυσο και άγριο είναι το καθεστώς, και εκείνοι δεν θέλουν να δει ο κόσμος την αλήθεια», πρόσθεσε ο πρόσφυγας.

«Γι’ αυτόν τον λόγο προσπαθούν να την εκτελέσουν. Θέλουν η υπόθεσή της να λειτουργήσει ως παραδειγματισμός για οποιονδήποτε επιχειρήσει να πει την αλήθεια για το καθεστώς».

Ο ίδιος τόνισε ότι το καθεστώς επιδιώκει να «καλλιεργήσει τον φόβο στον λαό, ώστε όποιος σκέφτεται να αποκαλύψει την αλήθεια να τρομοκρατείται και να μην το πράττει».

«Θέλουν οι άνθρωποι να παραμείνουν σιωπηλοί και η αλήθεια να μείνει για πάντα κρυμμένη».

Μαζικές συλλήψεις και η κατακραυγή του ΟΗΕ

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου, περίπου 50.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους 250 παιδιά, σκοτώθηκαν από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το NewsNation.

Η οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), με έδρα τις ΗΠΑ, εκτιμά ότι περίπου 50.000 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ (Volker Türk), δήλωσε ότι το Ιράν έχει εκτελέσει τουλάχιστον 56 ανθρώπους με κατηγορίες σχετικές με την εθνική ασφάλεια από τις 19 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων 27 υποθέσεων που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Ο επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανέφερε ότι οι εκτελέσεις και οι θανατικές ποινές έχουν αυξηθεί από τον Μάρτιο και ότι περισσότερα από 100 άλλα άτομα βρίσκονται αντιμέτωπα με παρόμοιες κατηγορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε καταδίκη σε θάνατο.

«Η θανατική ποινή είναι ασύμβατη με το δικαίωμα στη ζωή και ασυμβίβαστη με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια», δήλωσε ο Τουρκ. «Μια τέτοια τιμωρία δεν έχει θέση στον κόσμο μας».