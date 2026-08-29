Ουκρανία: Τουλάχιστον 37 οι νεκροί από τη ρωσική αεροπορική επιδρομή σε αποθήκη κοντά στο Κίεβο – ΒΙΝΤΕΟ

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Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής με drones κατά αποθήκης στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο, σε νεότερο απολογισμό θυμάτων της επίθεσης αυτής.

Η επιδρομή προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά και εκρήξεις, προκαλώντας παράλληλα επικρίσεις στην Ουκρανία για την ύπαρξη μιας τέτοιας αποθήκης σε κατοικημένη περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την πιθανή παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων στην περιοχή Μπούτσα έχει πλέον αυξηθεί σε 37», δήλωσε ο Τκατσένκοστο, αφού είχε αναφέρει νωρίτερα 27 θανάτους. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο δήμαρχος του χωριού Ντμιτρίβκα, πρόσθεσε.

Οι ουκρανικές αρχές, οι οποίες δεν σχολιάζουν ποτέ ζημιές που προκαλούνται σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, δεν έχουν παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση του χώρου, αλλά φαινόταν να αποθηκεύει «εκρηκτικά αντικείμενα», τόνισαν Ουκρανοί εισαγγελείς, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έρευνα για εγκληματική αμέλεια.

«Όσοι επέτρεψαν να συμβεί αυτό πρέπει να λογοδοτήσουν για τις αποφάσεις τους (…) Οι κανονισμοί είναι ξεκάθαροι: τα πυρομαχικά δεν μπορεί να αποθηκεύονται κοντά σε κατοικίες ή άλλες κατοικημένες περιοχές», δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού είδαν μια τεράστια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται πάνω από τα δυτικά προάστια της πρωτεύουσας, ενώ οι αρχές ανέφεραν ότι η αποθήκη συνεχίζει να φλέγεται.

In #Ucraina, nella notte, pesante ondata di attacchi russi. Nel distretto di Bucha, alla periferia di #Kyiv, almeno 37 persone muoiono nel fuoco sviluppato dall’esplosione di un deposito di munizioni.#Tg1 Enrico Bona pic.twitter.com/pdGgTtUBcQ — Tg1 (@Tg1Rai) August 29, 2026

The very first moment of detonation caught on video. Six people have aready been injured in Russia’s attack on Bucha district, Kyiv regional chief Tymur Tkachenko says. A large fire spread to private homes, while fires at 5 houses and a food establishment have been extinguished.… https://t.co/JVNEE2GmHS pic.twitter.com/c7FRe0KqDK — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2026

Ζελένσκι: Η αποθήκη περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά του στρατού»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη που βομβαρδίστηκε περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό.

«Η αρχική πρόσκρουση είχε στόχο μια τοποθεσία όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, μια αποθήκη των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram, μιλώντας για «μεγάλης κλίμακας εκρήξεις οβίδων, ναρκών, άλλων πυρομαχικών και drones» που έγιναν μετά τη ρωσική επίθεση.