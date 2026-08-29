ΗΠΑ: Αθώα κρίθηκε μία μητέρα που σκότωσε τα δύο παιδιά της – «Ήταν σε ψυχωτική κατάσταση και είχε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα»

Δικαστής του Μπρονξ της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ έκρινε αθώα μια μητέρα δύο παιδιών, η οποία έπασχε από επιλόχεια ψύχωση, για τη δολοφονία των δύο παιδιών της το 2022.

Η 26χρονη Ντιμόνε Φλέμινγκ, κρίθηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο ως μη υπεύθυνη λόγω ψυχικής ασθένειας ή διαταραχής για τον θάνατο των δύο παιδιών της, του 3χρονου Ντάισον Φλέμινγκ και του 11 μηνών Οκτάβιους Κανάντα, σε ένα σπίτι στο Μπρονξ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Τη νύχτα των φρικιαστικών δολοφονιών, η Φλέμινγκ βρισκόταν σε «εξαιρετικά ψυχωτική κατάσταση και είχε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα», σύμφωνα με τον ψυχίατρο Δρ Έρικ Γκόλντσμιθ.

Ο Γκόλντσμιθ, ο οποίος αξιολόγησε τη Φλέμινγκ κατόπιν αιτήματος της εισαγγελίας, ανέφερε ότι η ίδια είχε παραισθήσεις, ήταν πεπεισμένη ότι ο κόσμος πλησίαζε στο τέλος του και πίστευε ότι ένα πνεύμα είχε εισβάλει στο σώμα της.

«Η κα Φλέμινγκ πίστευε ότι οι πράξεις της ήταν απαραίτητες για να προστατεύσει ή να “καθαρίσει” τα παιδιά της» αναφέρεται στην έκθεση ψυχιατρικής εμπειρογνωμοσύνης που συντάχθηκε από γιατρούς που είχαν προσληφθεί από την υπεράσπιση.

Πριν από τις δολοφονίες, η Φλέμινγκ είχε υποβληθεί σε θεραπεία σε νοσοκομείο του Κουίνς για δύο μήνες, όπου διαγνώστηκε με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή και της συνταγογραφήθηκαν ψυχοτρόπα φάρμακα, ανέφεραν οι Times, επικαλούμενη δικαστικά έγγραφα.

Ωστόσο, η μητέρα δύο παιδιών δεν έπαιρνε τα φάρμακά της σύμφωνα με τη συνταγή, αλλά αντ’ αυτού κατανάλωνε μαριχουάνα καθημερινά — κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, επιδείνωσε τα συμπτώματα της ψυχικής της υγείας.

Οι ψυχιατρικές εξετάσεις που διατάχθηκαν τόσο από την εισαγγελία όσο και από την υπεράσπιση κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η Φλέμινγκ βρισκόταν σε κατάσταση ψύχωσης κατά τη στιγμή των αιματηρών δολοφονιών.

Η νύχτα της δολοφονίας

Τη νύχτα της 26ης Νοεμβρίου 2022, ένας υπάλληλος του καταφυγίου κάλεσε το 911 έπειτα από αναφορές για νερό και καπνό που έβγαιναν από το διαμέρισμα της Φλέμινγκ.

Η αστυνομία βρήκε τη Φλέμινγκ να «συμπεριφέρεται παράλογα» και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξέταση. Οι αστυνομικοί δεν είχαν αρχικά παρατηρήσει τα δολοφονημένα αγόρια που ήταν θαμμένα κάτω από ένα σωρό ρούχων μέσα στην μπανιέρα όταν την απομάκρυναν, καθώς ένας γείτονας είχε πει στην αστυνομία ότι τα μικρά παιδιά ήταν με τον πατέρα τους.

Λίγο αργότερα, ο τότε σύντροφος της Φλέμινγκ και πατέρας του 11 μηνών Οκτάβιους Κανάντα, ο Κολόμβος Κανάντα, βρήκε τα δύο μικρά αγόρια αναίσθητα στο διαμέρισμα και κάλεσε την αστυνομία.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν τότε στην εφημερίδα «The Post» ότι η Φλέμινγκ φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία των δύο μικρών γιων της και έκανε δηλώσεις σχετικά με τον «διάβολο» στους ντετέκτιβ.

Η τότε 22χρονη μητέρα κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού.

Στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η δίκη της Φλέμινγκ για διπλή δολοφονία δεν θα εξυπηρετούσε τη δικαιοσύνη.

«Η δίωξη των μητέρων δεν αποτρέπει και δεν μπορεί να αποτρέψει τη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων, αλλά ο δημόσιος διάλογος ίσως να το καταφέρει», δήλωσε στο περιοδικό η βοηθός εισαγγελέα του Μπρονξ, Τίφανι Γουίτσμαν. «Είναι σημαντικό να μιλάει ο κόσμος γι’ αυτό, και ελπίζω να συνεχίσει να το συζητά», πρόσθεσε η εισαγγελέας.

Η Φλέμινγκ — η οποία δεν έχει ακόμη αποφυλακιστεί — θα υποβληθεί σε νέα αξιολόγηση από ψυχιάτρους που όρισε το δικαστήριο και αναμένεται να εμφανιστεί ξανά στο δικαστήριο στις 18 Σεπτεμβρίου.

Η δικαστής αναμένεται να εκδώσει απόφαση σχετικά με τα επόμενα βήματα και το αν η Φλέμινγκ εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τους άλλους. Αν και θα αποφύγει την φυλάκιση, η Φλέμινγκ πιθανότατα θα παραμείνει νοσηλευόμενη για μήνες — αν όχι για χρόνια.

«Την συγχωρώ»

Ο Οκτάβιους Κανάντα, 35 ετών, βρέθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα και δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ότι συγχωρεί τη Φλέμινγκ για ό,τι έκανε πριν από τέσσερα χρόνια. «Είναι καλός άνθρωπος», είπε. «Ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος αγάπη. Αγαπούσε τα παιδιά».

Η δίκη της Κλάνσι

Η υπόθεση της Φλέμινγκ παρουσιάζει ανατριχιαστικές ομοιότητες με τη πολύ δημοσιευμένη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι για την τριπλή δολοφονία στη Μασαχουσέτη, όπου οι ένορκοι βρίσκονται στη διαδικασία να αποφασίσουν για την τύχη της πρώην νοσοκόμας του τοκετού.

Η Κλάνσι επιθυμεί η κριτική επιτροπή να την κρίνει αθώα λόγω παραφροσύνης, με το επιχείρημα ότι βίωνε σοβαρή επιλόχεια ψύχωση όταν στραγγάλισε τα τρία της παιδιά και προσπάθησε να αυτοκτονήσει — κατάσταση που, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, επιδεινώθηκε από μια σειρά ισχυρών ψυχιατρικών φαρμάκων που της είχαν συνταγογραφηθεί.