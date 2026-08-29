Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 2-2: «Όρθια» στο Άνφιλντ η Φόρεστ, στο τέλος γλίτωσαν οι Reds

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Η Νότιγχαμ Φόρεστ προηγήθηκε δύο φορές στο “Anfield” επί της Λίβερπουλ και λίγο έλειψε να συνεχίσει τη μίνι-παράδοσή της που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στο «σπίτι» των “reds”, όμως ο Βίκτορ Μουνιόθ έσωσε στο φινάλε την παρτίδα για την ομάδα του Ιραόλα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας για την 2η αγωνιστική της Premier League, η Φόρεστ είχε πολύ πιο πειστική εικόνα στο γήπεδο (2,30 xGoals). Προηγήθηκε στο 24′ με τον Εντογιέ, όμως ο Ίσακ έφερε το ματς στα ίσα στο 60′. Ενα δεκάλεπτο αργότερα ο Γκιμπς-Γουάιτ έδωσε ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, για να διαμορφώσει το τελικό 2-2 ο Μουνιόθ στο 82ο λεπτό.

Στο 71′ πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κέρκεζ, ο Κώστας Τσιμίκας.

And breathe… 😅 A rollercoaster second half ends level at Anfield. pic.twitter.com/kuHMivv3Fe — Premier League (@premierleague) August 29, 2026

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56′ Ντοναρούμα – 17′, 84′ Χάαλαντ, Τσερκί 54′, 59′)

Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60′ Ίσακ, 80′ Μουνιόθ – 24′ Εντογιέ, 70′ πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Μπόρνμουθ – Έβερτον 17:00

Κόβεντρι – Χαλ 17:00

Τότεναμ – Νιούκαστλ 17:00

Τσέλσι – Μπράιτον 30/08

Λιντς – Μπρέντφορντ 30/08

Σάντερλαντ – Φούλαμ 30/08

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 30/08

Άστον Βίλα – Άρσεναλ 31/08

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.

Μπράιτον 3

Άρσεναλ 3

Μπρέντφορντ 3

Έβερτον 3

Χαλ 3

Τσέλσι 3

Ίπσουιτς 3

Λιντς 3

Λίβερπουλ 2 -2αγ.

Νιούκαστλ 1

Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.

Φούλαμ 0

Μπόρνμουθ 0

Σάντερλαντ 0

Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.

Μάντσεστερ Γ. 0

Κόβεντρι 0

Τότεναμ 0

Άστον Βίλα 0