Λίβερπουλ – Νότιγχαμ 2-2: «Όρθια» στο Άνφιλντ η Φόρεστ, στο τέλος γλίτωσαν οι Reds

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προηγήθηκε δύο φορές στο “Anfield” επί της Λίβερπουλ και λίγο έλειψε να συνεχίσει τη μίνι-παράδοσή της που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια στο «σπίτι» των “reds”, όμως ο Βίκτορ Μουνιόθ έσωσε στο φινάλε την παρτίδα για την ομάδα του Ιραόλα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.
Στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας για την 2η αγωνιστική της Premier League, η Φόρεστ είχε πολύ πιο πειστική εικόνα στο γήπεδο (2,30 xGoals). Προηγήθηκε στο 24′ με τον Εντογιέ, όμως ο Ίσακ έφερε το ματς στα ίσα στο 60′. Ενα δεκάλεπτο αργότερα ο Γκιμπς-Γουάιτ έδωσε ξανά προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, για να διαμορφώσει το τελικό 2-2 ο Μουνιόθ στο 82ο λεπτό.
Στο 71′ πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Κέρκεζ, ο Κώστας Τσιμίκας.
And breathe… 😅
A rollercoaster second half ends level at Anfield. pic.twitter.com/kuHMivv3Fe
— Premier League (@premierleague) August 29, 2026
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
- Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56′ Ντοναρούμα – 17′, 84′ Χάαλαντ, Τσερκί 54′, 59′)
- Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60′ Ίσακ, 80′ Μουνιόθ – 24′ Εντογιέ, 70′ πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)
- Μπόρνμουθ – Έβερτον 17:00
- Κόβεντρι – Χαλ 17:00
- Τότεναμ – Νιούκαστλ 17:00
- Τσέλσι – Μπράιτον 30/08
- Λιντς – Μπρέντφορντ 30/08
- Σάντερλαντ – Φούλαμ 30/08
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ίπσουιτς 30/08
- Άστον Βίλα – Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Έβερτον 3
Χαλ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 2 -2αγ.
Νιούκαστλ 1
Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.
Φούλαμ 0
Μπόρνμουθ 0
Σάντερλαντ 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0