Παραμένει στην Αθήνα ο Πέντερσεν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό – Η ανάρτηση του Ομάρ Ελαμπντελαουί για τη μεταγραφή

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Στην Αθήνα παραμένει ο Μάρκους Πέντερσεν, καθώς όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου, θα περάσει τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Νορβηγός δεξιός μπακ ετοιμάζεται για δεύτερο γύρο ιατρικών εξετάσεων και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε ο Πέντερσεν θα αποτελέσει τον δεξιό μπακ που θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός και θα ενσωματωθεί άμεσα στο υπόλοιπο σύνολο.

Ο Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ, όπου αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια. Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Τρόμσο και «ανέβηκε» το 2018 στην ανδρική ομάδα.

🚨🔴⚪️ Olympiacos have scheduled second part of medical and signature tomorrow for Marcus Pedersen from Torino. pic.twitter.com/kCDWOTk0hC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026

Η ανάρτηση του Ομάρ Ελαμπντελαουί για τη μεταγραφή

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακό, Ομάρ Ελαμπντελαουί, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για την επικείμενη μετακίνηση του Μάρκους Πέντερσεν στον Πειραιά.

«Ακούω ότι ο Μάρκους Πέντερσεν θα υπογράψει με την υπέροχη ομάδα μου, τον Ολυμπιακό! Τι ωραία! Χαίρομαι πολύ για εκείνον και για τον σύλλογο. Είναι πολύ καλός παίκτης και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει σπουδαία πράγματα με την ομάδα! Καλή τύχη από καρδιάς» έγραψε ο Ομάρ Ελαμπντελαουί