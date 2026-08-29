Παραμένει στην Αθήνα ο Πέντερσεν για να υπογράψει στον Ολυμπιακό – Η ανάρτηση του Ομάρ Ελαμπντελαουί για τη μεταγραφή

Ο Μάρκους Πέντερσεν παραμένει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, περνώντας ιατρικά τεστ και υπογράφοντας συμβόλαιο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

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Χόλμγκρεν Πέντερσεν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην Αθήνα παραμένει ο Μάρκους Πέντερσεν, καθώς όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου, θα περάσει τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό.
  • Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, ο Νορβηγός δεξιός μπακ ετοιμάζεται για δεύτερο γύρο ιατρικών εξετάσεων και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
  • Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού, Ομάρ Ελαμπντελαουί, χαιρέτισε την επικείμενη μεταγραφή του Πέντερσεν με ανάρτηση στο Instagram, αναφέροντας: «Είναι πολύ καλός παίκτης και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει σπουδαία πράγματα με την ομάδα!»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην Αθήνα παραμένει ο Μάρκους Πέντερσεν, καθώς όπως αναφέρει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, σήμερα Σάββατο 29 Αυγούστου, θα περάσει τα ιατρικά τεστ και θα υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με τον έγκριτο Ιταλό δημοσιογράφο, Νορβηγός δεξιός μπακ ετοιμάζεται για δεύτερο γύρο ιατρικών εξετάσεων και θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, τότε ο Πέντερσεν θα αποτελέσει τον δεξιό μπακ που θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός και θα ενσωματωθεί άμεσα στο υπόλοιπο σύνολο.

Ο Μάρκους Χόλγκρεν Πέντερσεν ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της Νορβηγίας στο φετινό Μουντιάλ, όπου αγωνίστηκε στα 5 από τα 7 παιχνίδια. Ξεκίνησε την καριέρα του στις Ακαδημίες της Τρόμσο και «ανέβηκε» το 2018 στην ανδρική ομάδα.

 

Η ανάρτηση του Ομάρ Ελαμπντελαουί για τη μεταγραφή

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακό, Ομάρ Ελαμπντελαουί, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram για την επικείμενη μετακίνηση του Μάρκους Πέντερσεν στον Πειραιά.

«Ακούω ότι ο Μάρκους Πέντερσεν θα υπογράψει με την υπέροχη ομάδα μου, τον Ολυμπιακό! Τι ωραία! Χαίρομαι πολύ για εκείνον και για τον σύλλογο. Είναι πολύ καλός παίκτης και είμαι σίγουρος ότι θα κάνει σπουδαία πράγματα με την ομάδα! Καλή τύχη από καρδιάς» έγραψε ο Ομάρ Ελαμπντελαουί

 

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