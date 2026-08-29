Λαμία: Στη ΜΕΘ 30χρονος έπειτα από τσίμπημα μαύρης αράχνης

Τριαντάχρονος με καταγωγή από το Νεπάλ νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Λαμίας, μετά από πιθανό τσίμπημα μαύρης αράχνης κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στην περιοχή της Αμφίκλειας. Το είδος της αράχνης παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο η σοβαρότητα της κατάστασης να οφείλεται σε έντονη ή αλλεργική αντίδραση του οργανισμού. Το άρθρο παρέχει επίσης πληροφορίες για τη μεσογειακή μαύρη χήρα, ένα δηλητηριώδες είδος αράχνης που εντοπίζεται στην Ελλάδα και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Αράχνη
Φωτογραφία: Pexels
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται 30χρονος με καταγωγή από το Νεπάλ μετά από πιθανό τσίμπημα αράχνης, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση.
  • Το είδος της αράχνης παραμένει υπό διερεύνηση, με τις πρώτες περιγραφές ωστόσο να μιλούν για «μαύρη αράχνη».
  • Η μεσογειακή μαύρη χήρα, ένα δηλητηριώδες είδος που εντοπίζεται και στην Ελλάδα, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, ενώ συναντάται και σε αγροτικές περιοχές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Λαμίας νοσηλεύεται 30χρονος με καταγωγή από το Νεπάλ έπειτα από πιθανό τσίμπημα αράχνης. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μαύρη αράχνη, ενώ το είδος παραμένει υπό διερεύνηση.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα πάλευα για τη ζωή μου έπειτα από ένα απλό τσίμπημα αράχνης»

Σύμφωνα με το Lamianow.gr, ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε σε αγροτικές εργασίες στην περιοχή της Αμφίκλειας όταν δέχθηκε το τσίμπημα, ενώ στη συνέχεια η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε επιδείνωση, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του στη ΜΕΘ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το είδος της αράχνης – με τις πρώτες περιγραφές ωστόσο να μιλούν για «μαύρη αράχνη» – ούτε υπάρχουν περισσότερα επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η σοβαρότητα της κατάστασης του άνδρα να συνδέεται με έντονη αντίδραση του οργανισμού στο τσίμπημα ή ακόμη και με πιθανή αλλεργική αντίδραση. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν ο άνδρας είχε ιστορικό αλλεργιών ή εάν η κλινική εικόνα που παρουσίασε σχετίζεται αποκλειστικά με τη δράση του δηλητηρίου.

Αράχνη-φάντασμα: Ανακαλύφθηκε νέο είδος που καμουφλάρεται σαν μύκητας

Η μεσογειακή μαύρη χήρα υπάρχει και στην Ελλάδα

Ένα από τα είδη αραχνών με δηλητήριο που εντοπίζεται και στην Ελλάδα είναι η μεσογειακή μαύρη χήρα (Latrodectus tredecimguttatus). Πρόκειται για είδος του γένους Latrodectus, το δηλητήριο του οποίου μπορεί να προκαλέσει, μετά από τσίμπημα, έντονο πόνο, μυϊκές κράμπες ή σπασμούς, έντονη εφίδρωση, κοιλιακό πόνο, ταχυκαρδία και μεταβολές της αρτηριακής πίεσης.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστούν σοβαρότερες επιπλοκές και να απαιτηθεί νοσοκομειακή παρακολούθηση ή ακόμη και νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Βρέθηκε ο μεγαλύτερος ιστός αράχνης στον κόσμο σε σπήλαιο στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας – Τα δύο είδη που ζουν εκεί και έχει αλλάξει το DNA τους

Σημειώνεται γενικότερα ότι στην Ελλάδα υπάρχουν είδη αραχνών των οποίων το δηλητήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, ενώ η αντίδραση μπορεί να διαφέρει σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η μεσογειακή μαύρη χήρα μπορεί να συναντηθεί και σε αγροτικές περιοχές, ιδιαίτερα σε ξηρά και ζεστά σημεία, σε χαμηλή βλάστηση, κάτω από πέτρες, σε σχισμές ή κοντά σε αποθήκες και άλλα προστατευμένα σημεία της υπαίθρου.

Έχουν καταγραφεί περιστατικά τσιμπήματος κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών, κυρίως τους θερμούς μήνες, όταν υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα επαφής με το φυσικό της περιβάλλον. Η συγκεκριμένη αράχνη δεν θεωρείται επιθετική και συνήθως τσιμπά όταν πιεστεί, εγκλωβιστεί ή έρθει σε άμεση επαφή με το ανθρώπινο σώμα ή τα ρούχα.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ