Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Χάλκη

Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χάλκη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 15,3 χιλιόμετρα.
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Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χάλκη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.
Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 15,3 χιλιόμετρα.
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