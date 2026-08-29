Σεισμός 4 Ρίχτερ στη Χάλκη

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Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χάλκη. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή 4 χιλιόμετρα δυτικά του νησιού.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 15,3 χιλιόμετρα.