Κρήτη: Φωτιά βόρεια της Ιεράπετρας – Καίει αποθηκευτικό χώρο ελαιουργείου

Μια πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθηκευτικό χώρο εξωτερικά πυρηνελαιουργείου στο Κεντρί Ιεράπετρας, κινητοποιώντας 20 πυροσβέστες με 11 οχήματα και την 3η ΕΜΟΔΕ για την κατάσβεση. Η περιοχή βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο λόγω ισχυρών ανέμων, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο Λασιθίου έχει κινητοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο εξωτερικά Πυρηνελαιουργείου στο Κεντρί Ιεράπετρας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται στις 14:15.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 5) λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο εξωτερικά Πυρηνελαιουργείου στο Κεντρί Ιεράπετρας.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 14:15.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα.  Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε ο δήμος Ιεράπετρας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 5).  Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.

 

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