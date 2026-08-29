Κρήτη: Φωτιά βόρεια της Ιεράπετρας – Καίει αποθηκευτικό χώρο ελαιουργείου

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο εξωτερικά Πυρηνελαιουργείου στο Κεντρί Ιεράπετρας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 14:15.

Για το έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε ο δήμος Ιεράπετρας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 5). Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου.