Εύβοια: Πατέρας δύο παιδιών πέθανε την ώρα που κοίμιζε τον 8χρονο γιο του

Βαριά είναι η ατμόσφαιρα από το πρωί στο Αλιβέρι, στην Εύβοια, καθώς η είδηση για τον απροσδόκητο και πρόωρο χαμό ενός 44χρονου άνδρα προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία. Το δυσάρεστο γεγονός έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, με τους συμπολίτες του να δυσκολεύονται να πιστέψουν την απώλεια.

Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός και δραστήριος, γνωστός σε όλους από την επιτυχημένη παρουσία του στον χώρο της εστίασης. Ξεχώριζε για το χαμόγελο, την εργατικότητα και το πνεύμα προσφοράς του, καθώς ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει και να πει έναν καλό λόγο για όλους.

Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

Η τραγωδία γίνεται ακόμη πιο αβάσταχτη λόγω των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας eviathema, ο 44χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του, τον οποίο είχε πάει να κοιμίσει, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστα αίτια, άφησε την τελευταία του πνοή. Το μικρό αγόρι αποκοιμήθηκε ανυποψίαστο δίπλα στον πατέρα του, μέχρι που αποκαλύφθηκε το τραγικό συμβάν.

Εκτός από τον 8χρονο γιο του, ο άτυχος άνδρας αφήνει πίσω του μια απαρηγόρητη σύζυγο και ένα κοριτσάκι μόλις 3 ετών.