Βέροια: Σήμερα το τελευταίο αντίο στην 18χρονη που έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες Δερματά – Νέες μαρτυρίες

Η θλίψη είναι ανείπωτη για τον χαμό της 18χρονης Κατερίνας και το πένθος βαρύ στη Βέροια. Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβη και η άτυχη κοπέλα βρήκε τραγικό θάνατο στους καταρράκτες Δερματά.

Μια χαρούμενη εκδρομή την ημέρα των γενεθλίων της που κατέληξε σε τραγωδία…

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα μαρτυρίες και τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές για το τραγικό αυτό συμβάν, το νεαρό κορίτσι μαζί με έναν φίλο της κινήθηκαν στο δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί στους καταρράκτες για να βγάλουν φωτογραφίες.

Τα παιδιά φαίνεται να έμπαιναν και να έβγαιναν από το νερό στη λίμνη που σχηματίζει ο καταρράκτης. Κάποια στιγμή, η νεαρή δίνει το κινητό στο φίλο της για να την βγάλει φωτογραφία. Ακούστηκε η κοπέλα να λέει ένα «αχ» και να πέφτει στο νερό. Στην αρχή, ο 17χρονος φίλος της δεν κατάλαβε ότι είχε συμβεί κάτι σοβαρό. Όταν, όμως, είδε ότι η κοπέλα δεν έβγαινε από το νερό, προσπάθησε να την βγάλει, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Στη συνέχεια κάλεσε το 112 και κινητοποιήθηκαν οι αρχές.

Ο ορειβάτης Κωνσταντίνος Μπραντής, μετέφερε στον Ant1 τη μαρτυρία του νεαρού που βρισκόταν μαζί με την 18χρονη τη στιγμή της τραγωδίας. «Έπεσε προς τα πίσω, ανάσκελα, και χάθηκε μέσα στο νερό», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε μέσω του 112 περίπου στις 16:15 και αμέσως ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό της 18χρονης. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Μακεδονίδα και τη Βέροια, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και η Ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων της 2ης ΕΜΑΚ.

Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι διασώστες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. Το νερό ήταν παγωμένο και σκοτεινό, ενώ το μεγάλο βάθος και η έντονη ανατάραξη στο σημείο όπου έπεφτε ο καταρράκτης έκαναν την κατάδυση εξαιρετικά επικίνδυνη.

«Δεν βλέπεις τίποτα μέσα στο νερό. Είναι βαθύ και, στο σημείο όπου πέφτει το νερό, δημιουργείται έντονη ανατάραξη που δυσκολεύει την κατάδυση», ανέφερε άνθρωπος που γνωρίζει την περιοχή. Οι έρευνες συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, έως ότου οι διασώστες καταφέρουν τελικά να εντοπίσουν την 18χρονη και να την ανασύρουν χωρίς τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Το τελευταίο αντίο…

Η είδηση του θανάτου της 18χρονης προκάλεσε βαθιά συγκίνηση και σοκ στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα οδυνηρό είναι το γεγονός ότι η τραγωδία σημειώθηκε την ημέρα των γενεθλίων της. Η Κατερίνα είχε παραμείνει στο χωριό μαζί με τη γιαγιά της, προκειμένου να γιορτάσει τα γενέθλιά της, ενώ οι γονείς της είχαν επιστρέψει στην Αθήνα μόλις μία ημέρα νωρίτερα.

Όπως μεταδίδει το verginanews.gr, στο χωριό το κλίμα παραμένει βαρύ. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι αδυνατούν να συνειδητοποιήσουν πώς μια απλή εξόρμηση στη φύση και μια αναμνηστική φωτογραφία εξελίχθηκαν σε μια τραγωδία που σκόρπισε τον πόνο σε ολόκληρη την περιοχή.

Η κηδεία της 18χρονης τελείται σήμερα Σάββατο 29/8. Συγγενείς και φίλοι θα συγκεντρωθούν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στην Κατερίνα, ο θάνατος της οποίας έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.