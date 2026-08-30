Μήλος: Τουρίστρια τραυματίστηκε ύστερα από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή «Κλέφτικο» στη νότια Μήλο, όταν αποκολλήθηκαν βράχια. Η άτυχη τουρίστρια βρισκόταν στο σημείο στο πλαίσιο περιήγησης γύρω από το νησί με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια του μπάνιου της στη θάλασσα, στο «Κλέφτικο», σημειώθηκε αποκόλληση βράχων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Έχοντας τις αισθήσεις της, η 34χρονη διακομίστηκε αρχικά στο λιμάνι της Μήλου και αμέσως μετά παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού για τις πρώτες βοήθειες.