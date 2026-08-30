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Μήλος: Τουρίστρια τραυματίστηκε ύστερα από αποκόλληση βράχων στο Κλέφτικο

Μια 34χρονη τουρίστρια από την Αυστραλία τραυματίστηκε στο Κλέφτικο της νότιας Μήλου, όταν σημειώθηκε αποκόλληση βράχων ενώ κολυμπούσε κατά τη διάρκεια περιήγησης με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας του νησιού για τις πρώτες βοήθειες.

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Κλέφτικο Μήλος
Photo: WIKIPEDIA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας τραυματίστηκε στη νότια Μήλο, στην περιοχή «Κλέφτικο», όταν αποκολλήθηκαν βράχια.
  • Η άτυχη τουρίστρια βρισκόταν στο σημείο στο πλαίσιο περιήγησης γύρω από το νησί με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του μπάνιου της.
  • Έχοντας τις αισθήσεις της, διακομίστηκε αρχικά στο λιμάνι της Μήλου και στη συνέχεια στο Κέντρο Υγείας του νησιού για τις πρώτες βοήθειες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια 34χρονη υπήκοος Αυστραλίας, η οποία τραυματίστηκε στην περιοχή «Κλέφτικο» στη νότια Μήλο, όταν αποκολλήθηκαν βράχια. Η άτυχη τουρίστρια βρισκόταν στο σημείο στο πλαίσιο περιήγησης γύρω από το νησί με επαγγελματικό τουριστικό σκάφος, όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα.

Κατά τη διάρκεια του μπάνιου της στη θάλασσα, στο «Κλέφτικο», σημειώθηκε αποκόλληση βράχων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της.

Έχοντας τις αισθήσεις της, η 34χρονη διακομίστηκε αρχικά στο λιμάνι της Μήλου και αμέσως μετά παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού για τις πρώτες βοήθειες.

 

 

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