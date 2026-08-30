Παντρεμένη πολιτικός δημοσίευσε βίντεο από τη στιγμή που φιλιέται με δήμαρχο – Αποκάλυψε μόνη της το σκάνδαλο για να προλάβει τον εκβιασμό

Μια παντρεμένη πολιτικός από το Ιλινόι των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από κάμερα ασφαλείας που την δείχνει να φιλάει έναν τοπικό δήμαρχο, προλαβαίνοντας τους πολιτικούς της αντιπάλους, οι οποίοι φέρεται να την απειλούσαν ότι θα διαρρεύσουν το υλικό αν δεν απέσυρε την υποψηφιότητά της.

Η 51χρονη Ελίζ Χόφενμπεργκ (Elyse Hoffenberg), γραμματέας του Δήμου Λάιονς που διεκδικεί την εκλογή της ως Επίτροπoς της Κομητείας Κουκ με το Δημοκρατικό Κόμμα, δημοσίευσε το βίντεο «στο όνομα της διαφάνειας», καταγγέλλοντας ότι οι αντίπαλοί της προσπάθησαν να το χρησιμοποιήσουν για να την εξαναγκάσουν σε παραίτηση από την εκλογική κούρσα.

Το επίμαχο τετ-α-τετ στο δημαρχιακό γραφείο

Το υλικό από την κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσίευσε πρώτη η εφημερίδα Chicago Tribune, καταγράφει τη Χόφενμπεργκ και τον 70χρονο δήμαρχο του Μπρίτζβιου, Στίβεν Λάντεκ (Steven Landek) -πρώην πολιτειακό γερουσιαστή και επί σειρά ετών στέλεχος των Δημοκρατικών- μέσα στο γραφείο της δημοτικής αρχής του Λάιονς στο Κάντρισαϊντ, λίγο πριν από τις 6:45 μ.μ. στις 13 Ιουλίου. Στο βίντεο, η Χόφενμπεργκ φαίνεται να γέρνει προς τα πίσω κατά τη διάρκεια του φιλιού και στη συνέχεια να χαμογελά, πριν οι δυο τους συνεχίσουν τη συνομιλία τους και βγουν από το πλάνο.



Ωστόσο, η Χόφενμπεργκ επέμεινε ότι δεν υπάρχει κάποιο ρομαντικό υπόβαθρο πίσω από το φιλί που κατέγραψε η κάμερα. Η ίδια υποστήριξε ότι το φιλί ήταν απλώς «μια ανάλαφρη, φιλική και μη ερωτική στιγμή μεταξύ συναδέλφων» και ότι, αμέσως μόλις συνέβη, είπε στον Λάντεκ πως η χειρονομία αυτή ήταν «απρεπής και μη επαγγελματική», σύμφωνα με το μέσο Patch. Στη συνέχεια, ο Λάντεκ ζήτησε συγγνώμη, όπως ανέφερε η ίδια.\

«Δεν υποκύπτω σε εκβιασμούς» – Οι κατηγορίες της Χόφενμπεργκ

Η Χόφενμπεργκ, η οποία είναι παντρεμένη με τον 51χρονο δικηγόρο Τζεφ Χόφενμπεργκ, έστρεψε τα βέλη της κατά των πολιτικών της αντιπάλων, καταγγέλλοντας ότι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν το βίντεο για να την εκβιάσουν.

«Οι πολιτικοί μου αντίπαλοι προσπάθησαν να με εκβιάσουν με αυτό το βίντεο, λέγοντας ότι θα αποσύρουν τις απειλές τους για τη δημοσιοποίησή του αν αποσυρθώ από την εκλογική κούρσα», δήλωσε στη Daily Mail. «Είμαι βέβαιη ότι η τοπική μας κοινωνία θεωρεί αποτροπιαστικές αυτού του είδος τις παλαιοκομματικές τακτικές εκφοβισμού, και εγώ δεν πρόκειται να υποκύψω σε εκβιασμούς».

Η ίδια κατηγόρησε τη Ρεπουμπλικανή Λιζ Γκόρμαν -η οποία στις 3 Αυγούστου υπέβαλε αίτημα βάσει του Νόμου για την Ελευθερία της Πληροφόρησης (FOIA) για τη λήψη του βίντεο- ως την υπαίτιο για τη διαρροή του υλικού. Επίσης, ανέφερε ότι ο 43χρονος Δημοκρατικός κοινοτάρχης του Λάιονς, Κρις Γκέτι, ο οποίος διεκδικεί ως ανεξάρτητος μια θέση στο Κογκρέσο, συμμετείχε στο σχέδιο απόκτησης του βίντεο για να προκαλέσει ζημιά στην υποψηφιότητά της, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Η 61χρονη Γκόρμαν αρνήθηκε τις κατηγορίες περί εκβιασμού της Χόφενμπεργκ, δηλώνοντας στη Daily Mail ότι δεν επικοινώνησε ποτέ μαζί της και ότι δεν ζήτησε κανένα αντάλλαγμα για να μην αποκαλύψει το βίντεο.

Η Χόφενμπεργκ τόνισε ότι το βίντεο δεν θα επηρεάσει την υποψηφιότητά της, προσθέτοντας: «Παραμένω αφοσιωμένη στον αγώνα μου για να φέρω μια δυναμική ηγεσία στην τοπική μας κοινωνία και ανυπομονώ να συνεχίσω αυτό το έργο».

Η Χόφενμπεργκ και ο Λάντεκ δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό.