Στην Τουρκία η Ιωάννα Τούνη: «Ήρθαμε σκαστοί για μια μέρα…» – Ο λόγος του ταξιδιού

Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στην Τουρκία μαζί με τον γιο της και τον σύντροφό της για μία ημέρα, προκειμένου να παραστεί στον γάμο της παιδικής της φίλης, Ηλιάδας, στην Κωνσταντινούπολη. 

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Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στην Τουρκία μαζί με τον γιο της και τον σύντροφό της, για έναν πολύ όμορφο και σημαντικό λόγο.
  • Με Instagram story της, αποκάλυψε πως παντρεύεται μία παιδική της φίλη στην Κωνσταντινούπολη.
  • «Ήρθαμε σκαστοί για μια μέρα», όπως έγραψε η ίδια, γιατί «δεν θα έχανα με τίποτα την ευκαιρία να την καμαρώσω νυφούλα».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της και τον σύντροφό της ταξίδεψε για μία ημέρα στην Τουρκία, για έναν πολύ όμορφο και σημαντικό λόγο. Με Instagram story της, αποκάλυψε πως παντρεύεται μία παιδική της φίλη στην Κωνσταντινούπολη, με την οποία μάλιστα καθόντουσαν μαζί στο ίδιο θρανίο, από την Πρώτη Λυκείου έως και την Τρίτη Γυμνασίου.

Στο story της, η Ιωάννα Τούνη ανέφερε: «Καλημέρα συμπεθέρα μου από την Πόλη. Την Πόλη όντως, στην Κωνσταντινούπολη είμαστε. Έχουμε έρθει γιατί σήμερα παντρεύεται μία παιδική μου φίλη, η Ηλιάδα. Την οποία δεν την βλέπετε καθόλου στα stories, γιατί μένει στην Τουρκία τα τελευταία χρόνια.

Με την Ηλιάδα καθόμασταν μαζί στο θρανίο από Πρώτη Γυμνασίου μέχρι και Τρίτη Λυκείου. Ο λόγος που παντρεύεται στην Τουρκία, είναι γιατί παντρεύεται τον Μπουράκ που είναι το παιδί Τούρκος. Οπότε σήμερα έχουμε εδώ γλέντι, ιστορίες… Αυτά. Δεν έχω πάει ξανά σε κάτι αντίστοιχο. Εννοείται πως έχω πάρει μαζί μου την καλύτερη παρέα, που την άκουσες στο story». 

Επιπλέον, έγραψε: «Καλημέρα συμπεθέρα μου από Κωνσταντινούπολη! Ήρθαμε σκαστοί για μια μέρα γιατί σήμερα παντρεύεται η παιδική μου φίλη, η Ηλιάδα, που καθόμασταν μαζί σε όλο το Γυμνάσιο και το Λύκειο… και εννοείται πως δεν θα έχανα με τίποτα την ευκαιρία να την καμαρώσω νυφούλα». 

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