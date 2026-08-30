Πέγκυ Ζήνα: Το μήνυμα στους θαυμαστές της, μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής περιοδείας της – «Δεν επικοινωνώ συχνά μαζί σας από εδώ, γιατί δεν το έχω πολύ…»

Η Πέγκυ Ζήνα απηύθυνε ένα μήνυμα στους θαυμαστές της το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου, με αφορμή την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής της περιοδείας. Στο μήνυμα αυτό, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξή τους και την αγάπη τους. 

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Πέγκυ Ζήνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Πέγκυ Ζήνα θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στους θαυμαστές της, μετά την ολοκλήρωση της καλοκαιρινής της περιοδείας, το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου.
  • Στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ανάγκη να πει ένα «πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ».
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Πέγκυ Ζήνα τόνισε πως «δεν ήθελα να το στήσω… αυτά ένιωσα αυτά είπα τη δεδομένη στιγμή… και θέλησα να τα μοιραστώ…».

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Ένα βίντεο στο οποίο απευθύνεται στους θαυμαστές της, που την αγαπούν και την στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια της επιτυχημένης πορείας της στο τραγούδι, θέλησε να δημοσιεύσει η Πέγκυ Ζήνα το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου. Αφορμή στάθηκε η ολοκλήρωση της καλοκαιρινής της περιοδείας.

Ανάμεσα σε άλλα, στο βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram, η Πέγκυ Ζήνα ανέφερε πως: «Φίλοι μου, εσείς που με ακούτε από εδώ και με βλέπετε, έχω την ανάγκη να σας πω κάποια πράγματα. Ζητώ συγγνώμη για την σκοτεινή εικόνα, αλλά έχω παρέα μόνο το φεγγάρι απόψε. Είμαι στον Τυρό και μόλις πριν από μία ώρα, τελειώσαμε την καλοκαιρινή μας περιοδεία».

«Σε αυτό το υπέροχο θέατρο, εδώ στον Τυρό, και νιώθω την ανάγκη να σας πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Τώρα που είμαι μόνη μου, στην ηρεμία της νύχτας. Δεν επικοινωνώ συχνά μαζί σας από εδώ, γιατί δεν το έχω πολύ. Το κάνω μόνο όταν νιώθω πραγματικά την ανάγκη να σας πω κάποια πράγματα, που δεν θεωρώ καθόλου δεδομένα…», εξομολογήθηκε στη συνέχεια.

Ακόμα, στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Λίγα λόγια από μένα για σας… μη μείνετε στην εικόνα… είναι χωρίς φίλτρα, χωρίς φως, με λαμπάκια που τρυπώνουν από παντού… αλλά δεν ήθελα να το στήσω… αυτά ένιωσα αυτά είπα τη δεδομένη στιγμή… και θέλησα να τα μοιραστώ… σας αγαπάω… Απευθύνομαι μόνο σ’ εσάς». 

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Peggy Zina (@peggyzina_official)

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