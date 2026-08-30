Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί εγκλωβίστηκαν σε διαμέρισμα – Τους έβγαλε η Πυροσβεστική από το μπαλκόνι

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στα Εξάρχεια, όπου δύο επίδοξοι διαρρήκτες εγκλωβίστηκαν εντός διαμερίσματος. Η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν παγιδεύτηκαν στον ίδιο χώρο και οι αστυνομικοί που κατέφθασαν για τη σύλληψή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο διαρρήκτες στόχευσαν διαμέρισμα στα Εξάρχεια γνωρίζοντας την απουσία των ιδιοκτητών λόγω διακοπών. Αφού απέτυχαν να παραβιάσουν την κύρια είσοδο, κατάφεραν τελικά να εισβάλουν στο σπίτι παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα.

Ωστόσο, οι κινήσεις τους έγιναν αντιληπτές από γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Οι αστυνομικοί κατέφθασαν στο σημείο και μπήκαν στο διαμέρισμα ακολουθώντας την ίδια διαδρομή από το μπαλκόνι. Κατά την έρευνα εντόπισαν τους δύο διαρρήκτες, τους ακινητοποίησαν και τους συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω, έχοντας ήδη στην κατοχή τους τα κλοπιμαία.

Το απρόσμενο σκηνικό ολοκληρώθηκε αμέσως μετά, καθώς τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι συλληφθέντες παγιδεύτηκαν στο διαμέρισμα λόγω της κλειδωμένης εξώπορτας. Για τη λύση του αδιεξόδου χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής, η οποία τους απεγκλώβισε όλους με ασφάλεια μέσω του μπαλκονιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, οι δύο συλληφθέντες, με καταγωγή από τη Γεωργία, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.