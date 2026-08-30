Φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού – Καίει δασική έκταση

Μια δασική πυρκαγιά ξέσπασε στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, προκαλώντας συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Ωρωπού, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.
  • Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 8 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.  Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 17:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

 

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