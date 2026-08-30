Φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού: Ήχησε το 112 – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 45 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες και μηχάνημα έργου.

Στις 17:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Δείτε βίντεο: