Ολυμπιακός: Μια ανάσα από τη Σάντος ο Ροντινέι

Ο Ροντινέι, τα έχει βρει σε όλα με τη Σάντος για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του για τα επόμενα 2,5 χρόνια, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Βραζιλία. Ο 34χρονος φουλ μπακ του Ολυμπιακού φαίνεται πως θα είναι ένα μέρος των αλλαγών, με τον ίδιο να έχει συμφωνήσει ήδη με τη Σάντος, ώστε να αποχωρήσει.

Βεβαίως, για να έχει ισχύ αυτή η πρόταση, θα πρέπει να πει το “ναι” και ο Ολυμπιακός. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η Σάντος πράγματι έχει μεταφέρει την επιθυμία της να αποκτήσει τον Βραζιλιάνο μπακ, αλλά όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, ζητάει ελεύθερη μεταγραφή του παίκτη.

Αν υπάρξει ολοκληρωτική συμφωνία, τότε ο Ροντινέι θα αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, μετά από 3,5 χρόνια κοινής πορείας και σημαντικούς τίτλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, καταγράφοντας 157 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με 12 γκολ και 28 ασίστ.