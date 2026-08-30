Κλιματική αλλαγή: Σπάει ο «δεσμός» που ενώνει δύο μεγάλους ωκεανούς της Γης

Οι ωκεανοί του πλανήτη δεν λειτουργούν απομονωμένα, αλλά συνδέονται μεταξύ τους μέσα από μια αόρατη, παγκόσμια ισορροπία. Για αιώνες, ο τροπικός Ειρηνικός και ο Ινδικός Ωκεανός βρίσκονταν σε μια διαρκή κλιματική «συζήτηση», με τις μεταβολές του ενός να ταξιδεύουν μέσω της ατμόσφαιρας και να διαμορφώνουν τον καιρό του άλλου.

Αυτός ο υποθαλάσσιος και ατμοσφαιρικός διάλογος δεν αφορά μόνο τα θαλάσσια οικοσυστήματα· επηρεάζει άμεσα τη ζωή δισεκατομμυρίων ανθρώπων στη στεριά, ρυθμίζοντας τις βροχοπτώσεις και τις ξηρασίες σε ολόκληρη την Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία.

Σήμερα, όμως, η υπερθέρμανση του πλανήτη απειλεί να κόψει αυτό το ζωτικό κανάλι επικοινωνίας, με απρόβλεπτες συνέπειες για το παγκόσμιο κλίμα.

Για αιώνες, οι κλιματικές μεταβολές στον τροπικό Ειρηνικό ταξίδευαν μέσω της ατμόσφαιρας, επηρεάζοντας τις θερμοκρασίες στον Ινδικό Ωκεανό, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Φανταστείτε το σαν μια κλιματική «συζήτηση» εξ αποστάσεως ανάμεσα σε δύο τεράστιες υδάτινες μάζες. Αυτή η συζήτηση, όμως, επηρεάζει άμεσα και εμάς στη στεριά.

Οι θερμοκρασίες του Ινδικού Ωκεανού μπορούν να διαμορφώσουν τις βροχοπτώσεις και άλλες κλιματικές συνθήκες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αφρικής, της Ασίας και της Αυστραλίας.

Το «βραχυκύκλωμα» στην κλιματική πρόγνωση και το φαινόμενο Walker

Οι σχετικά σταθερές σχέσεις μεταξύ των τροπικών ωκεανών μπορούν επίσης να βοηθήσουν τους επιστήμονες να προβλέψουν τις κλιματικές συνθήκες από εποχή σε εποχή ή και χρόνια μπροστά. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος αυτής της σχέσης συμπεριφέρεται πλέον πολύ διαφορετικά.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications διαπίστωσε ότι μια μακροχρόνια σύνδεση μεταξύ της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας του Ειρηνικού και των θερμοκρασιών στον τροπικό Ινδικό Ωκεανό έχει διαρρηχθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες.

Κοιτάζοντας πίσω σε αιώνες κλιματικής ιστορίας, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι αυτή η σύγχρονη μεταβολή φαίνεται εξαιρετικά ασυνήθιστη.

Ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτό είναι η κυκλοφορία Walker του Ειρηνικού, ένα τεράστιο σύστημα κίνησης των αέριων μαζών πάνω από τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Η βασική ιδέα είναι απλή. Οι διαφορές στις θερμοκρασίες των ωκεανών βοηθούν στη μετακίνηση των αέριων μαζών κατά μήκος του Ειρηνικού. Ο θερμός αέρας ανεβαίνει πάνω από τα θερμότερα ύδατα, ταξιδεύει μέσω της ατμόσφαιρας, βυθίζεται σε άλλα σημεία και βοηθά στην κατεύθυνση των ανέμων κοντά στην επιφάνεια.

Κατά τη διάρκεια φαινομένων όπως το Ελ Νίνιο (El Niño), αυτή η κυκλοφορία μπορεί να εξασθενήσει. Μέσω μιας ατμοσφαιρικής «γέφυρας», οι αλλαγές αυτές μπορούν επίσης να επηρεάσουν τις θερμοκρασίες σε ολόκληρο τον Ινδικό Ωκεανό.

Ιστορικά, όταν το σύστημα του Ειρηνικού άλλαζε, το θερμοκρασιακό μοτίβο σε όλη την έκταση της λεκάνης του Ινδικού Ωκεανού –γνωστό ως Indian Ocean Basin Mode– έτεινε να αλλάζει μαζί του.

Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1950, ο τροπικός Ινδικός Ωκεανός θερμαίνεται κατά περίπου 0,1 βαθμούς Κελσίου ανά δεκαετία, εξαιτίας των μεταβολών που συνδέονται με την αυξανόμενη συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου.

Παράλληλα, η κυκλοφορία Walker του Ειρηνικού έχει ενισχυθεί από τη δεκαετία του 1980. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: το πρόσημο της σχέσης μεταξύ των δύο συστημάτων έχει αντιστραφεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Με απλά λόγια, ένα σημαντικό κομμάτι του κλιματικού συστήματος του Ινδικού Ωκεανού δεν ακολουθεί πλέον την πορεία του Ειρηνικού τόσο πιστά όσο κάποτε.

«Ένα βασικό εύρημα είναι ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη και οι ανθρώπινες εκπομπές αερίων κυριαρχούν τώρα έναντι της φυσικής επιρροής του Ειρηνικού στον Ινδικό Ωκεανό», δήλωσε η κλιματολόγος Κάρολαϊν Ούμενχοφερ από το Ωκεανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hole (WHOI).

Ωστόσο, οι σύγχρονες ωκεάνιες μετρήσεις εκτείνονται μόνο περίπου έναν αιώνα πίσω. Επομένως, πώς θα μπορούσαν οι ερευνητές να γνωρίζουν αν αυτό ήταν πραγματικά ασυνήθιστο ή αν επρόκειτο για κάτι που το κλιματικό σύστημα είχε ξανακάνει φυσικά στο παρελθόν;

Ο κύριος συγγραφέας της μελέτης Σον Γουάνγκ, ο οποίος βρίσκεται τώρα στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Μπόλντερ, και οι συνεργάτες του συνδύασαν τις σύγχρονες παρατηρήσεις και τα κλιματικά μοντέλα με φυσικά κλιματικά αρχεία: 35 καταγραφές από κοράλλια, τρεις καταγραφές από δακτυλίους δέντρων και μία καταγραφή από σταλαγμίτη.

Τα φυσικά αρχεία διατηρούν στοιχεία για τις περιβαλλοντικές συνθήκες του παρελθόντος, επιτρέποντας στην ομάδα να ανασυνθέσει τα κλιματικά πρότυπα του Ινδο-Ειρηνικού από το 1631 έως το 1990.

Για το μεγαλύτερο μέρος αυτών των τεσσάρων αιώνων, τα συστήματα του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού κινούνταν σε μεγάλο βαθμό μαζί. Μετά ήρθε μια εντυπωσιακή εξαίρεση. Μεταξύ περίπου του 1810 και του 1850, η σχέση τους εξασθένησε σημαντικά. Αυτή η περίοδος συνέπεσε με αρκετές τεράστιες τροπικές ηφαιστειακές εκρήξεις, συμπεριλαμβανομένης της έκρηξης του Όρους Ταμπόρα στην Ινδονησία το 1815.

Οι μεγάλες εκρήξεις μπορούν να στείλουν αέρια που περιέχουν θείο ψηλά στην ατμόσφαιρα, όπου σχηματίζουν αερολύματα τα οποία μειώνουν το εισερχόμενο ηλιακό φως και ψύχουν προσωρινά την επιφάνεια της Γης.

Επειδή αυτή η ψύξη δεν είναι ομοιόμορφη, μπορεί να μεταβάλει τις θερμοκρασίες των ωκεανών και τους ανέμους. Οι προσομοιώσεις υποδηλώνουν ότι αυτές οι ηφαιστειακές διαταραχές διέκοψαν προσωρινά τη συνηθισμένη σύνδεση μεταξύ του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού.

Επομένως, αυτή η κλιματική σχέση έχει καταρρεύσει ξανά στο παρελθόν. Υπάρχει όμως μια κρίσιμη διαφορά. Η διαταραχή του 19ου αιώνα σχετιζόταν με ισχυρές ηφαιστειακές εκρήξεις. Η σημερινή μετατόπιση συμβαίνει παράλληλα με τη συνεχιζόμενη υπερθέρμανση που προκαλείται από τον άνθρωπο.

Οι ερευνητές συνέκριναν τη σύγχρονη σχέση της περιόδου 1945–2025 με αντίστοιχες περιόδους 80 ετών σε προσομοιώσεις και ανασυνθέσεις που καλύπτουν την περασμένη χιλιετία.

Η σύγχρονη συσχέτιση βρέθηκε εκτός του εύρους του 95% που αντιπροσώπευαν και οι δύο – ακόμη και σε σύγκριση με περιόδους έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σύνδεση μεταξύ του Ειρηνικού και του Ινδικού Ωκεανού έχει καταρρεύσει.

Μια άλλη σχέση, που αφορά την κυκλοφορία Walker του Ινδικού Ωκεανού, δεν υπέστη την ίδια σημαντική σύγχρονη μετατόπιση. Όμως, η αλλαγή που εντόπισαν οι ερευνητές θα μπορούσε να έχει σημασία πολύ πέρα από τους ωκεανούς.

Οι σταθερές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τροπικών ωκεάνιων λεκανών αποτελούν μια πηγή προβλεψιμότητας του κλίματος. Εάν αυτές οι σχέσεις αλλάξουν, οι επιστήμονες ίσως χρειαστεί να το λάβουν υπόψη τους όταν προβλέπουν τις μελλοντικές κλιματικές συνθήκες.

Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι τα ευρήματα έχουν επιπτώσεις στη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου και στην περιφερειακή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Υπάρχουν ακόμη αβεβαιότητες. Οι προσομοιώσεις δεν αναπαρήγαγαν κάθε λεπτομέρεια της ηφαιστειακής διαταραχής του 19ου αιώνα, και το πώς ακριβώς θα αλλάξει η κυκλοφορία Walker του Ειρηνικού καθώς η υπερθέρμανση συνεχίζεται παραμένει ασαφές.

Το ευρύτερο μήνυμα είναι ότι η κλιματική αλλαγή δεν θερμαίνει απλώς μεμονωμένους ωκεανούς. Μπορεί επίσης να μεταβάλει τις σχέσεις μεταξύ τους – αλλάζοντας ενδεχομένως ορισμένα από πρότυπα που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες για να κατανοήσουν τι πρόκειται να συμβεί στη συνέχεια.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Communications.