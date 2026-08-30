«Nancy Grace Roman»: Η NASA εκτόξευσε το νέο εμβληματικό διαστημικό της τηλεσκόπιο – Πήρε το όνομά του απο τη «μητέρα του Hubble» – ΒΙΝΤΕΟ

H NASA εκτόξευσε σήμερα το νέο εμβληματικό αστρονομικό παρατηρητήριο, σε μία αποστολή που έχει ως στόχο να διερευνήσει ορισμένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της αστροφυσικής και της κοσμολογίας, και να προσφέρει έναν «νέο άτλαντα του σύμπαντος».

Το διαστημικό τηλεσκόπιο «Nancy Grace Roman», ένα έργο κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ύψους άνω των 12 μέτρων εκτοξεύθηκε από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της NASA στη Φλόριντα με έναν πύραυλο Falcon Heavy της SpaceX, στις 7:26 τοπική ώρα (14:26 ώρα Ελλάδας).

Το τηλεσκόπιο έχει σχεδιαστεί για να διερευνά κοσμικά αινίγματα όπως η σκοτεινή ενέργεια και η σκοτεινή ύλη, ενώ παράλληλα δοκιμάζει τη βαρύτητα σε τεράστιες κλίμακες και να αναζητά εξωπλανήτες, όπως ονομάζονται οι πλανήτες πέρα ​​από το ηλιακό μας σύστημα.

Παρά τις ανησυχίες που υπήρχαν σχετικά με τις καιρικές συνθήκες πριν από την εκτόξευση, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε με επιτυχία και κατάφερε να μεταφέρει το τηλεσκόπιο στο διάστημα.

Το τηλεσκόπιο πήρε το όνομά του για να τιμήσει τη Νάνσι Γκρέις Ρόμαν, την πρώτη επικεφαλής αστρονόμο της NASA, η οποία θεωρείται «η μητέρα του Διαστημικού Τηλεσκοπίου Hubble».

Το «Nancy Grace Roman» θα ταξιδέψει στο διάστημα προς μια τροχιακή θέση που ονομάζεται Σημείο Λαγκράνζ 2, η οποία βρίσκεται περίπου ένα 1,6 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη και στην οποία θα χρειαστεί περίπου 100 ημέρες για να φτάσει. Η αποστολή του έχει προγραμματιστεί να διαρκέσει πέντε χρόνια, αν και η NASA ανέφερε ότι το τηλεσκόπιο ενδέχεται να διαθέτει αρκετό καύσιμο για πέντε επιπλέον χρόνια.

Ποια ήταν η Νάνσι Γκρέις Ρόμαν

Η Νάνσι Γκρέις Ρόμαν (Nancy Grace Roman- 16 Μαΐου 1925-25 Δεκεμβρίου 2018) ήταν μια διακεκριμένη Αμερικανίδα αστρονόμος που συνείσφερε σημαντικά στην ταξινόμηση των άστρων και των κινήσεών τους και έγινε η πρώτη γυναίκα διοικητική υπάλληλος στη NASA και υπηρέτησε ως διοικητής της υπηρεσίας αστρονομίας της NASA κατά τη δεκαετία του 1960 και 70, καθιερώνοντάς την ως μια από τους «οραματίστριες ιδρυτές του αμερικανικού πολιτικού διαστημικού προγράμματος».

Δημιούργησε το πρόγραμμα διαστημικής αστρονομίας της NASA και είναι γνωστή σε πολλούς ως “Μητέρα του Χαμπλ” για τον θεμελιώδη ρόλο της στο σχεδιασμό του διαστημικού τηλεσκοπίου του Χαμπλ. Καθ ‘όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της η Roman έδωσε πολλές δημόσιες ομιλίες και εργάστηκε και ως εκπαιδευτικός. Ήταν ενεργή υποστηρίκτρια της αύξησης του ποσοστού των γυναικών στις επιστήμες.

Στις 20 Μαΐου 2020, ο διοικητής της NASA Jim Bridenstine ανακοίνωσε ότι το Τηλεσκόπιο Έρευνας υπέρυθρων ευρείας γωνίας θα ονομαστεί Διαστημικό τηλεσκόπιο Νάνσι Γκρέις Ρόμαν σε αναγνώριση των διαρκών συνεισφορών της στην αστρονομία.