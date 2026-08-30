Κοριτσάκι 12 ετών από τη Νέα Υόρκη διαγνώστηκε με όγκο ενώ ήταν στην Ελλάδα για διακοπές – Χειρουργήθηκε με επιτυχία στο Νοσοκομείο Παίδων

Μια ιστορία που όπως τονίζει ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς, είδε το φως της δημοσιότητας μέσα από τα social media.

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής του καρδιοχειρουργικού τμήματος στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Γιώργος Καλαβρουζιώτης, η 12χρονη Μαρία ζει στη Νέα Υόρκη και φέτος ταξίδεψε στην Ελλάδα μαζί με την οικογένειά της για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κατά την παραμονή τους στη χώρα, και συγκεκριμένα στην Κεφαλονιά, η 12χρονη εμφάνισε χαμηλό πυρετό που επέμενε για 20 ημέρες.

Στις 11/8 οι γονείς πήγαν το κοριτσάκι στο Νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Η 12χρονη έβγαλε ακτινογραφία θώρακα και έκανε αξονική τομογραφία, που έδειξαν «κατειλημμένο όλο, σχεδόν, το αριστερό ημιθωράκιο από “μάζα”». Τα ξημερώματα της Τετάρτης 12 Αυγούστου διακομίστηκε στο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Έκανε μαγνητική τομογραφία και οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε επέμβαση, για τη λήψη δείγματος, προκειμένου να γίνει βιοψία και, αναλόγως με το αποτέλεσμα, να πραγματοποιηθεί χειρουργείο για αφαίρεση του όγκου.

«Οι γονείς σαστισμένοι αναρωτήθηκαν πώς δεν διαγνώστηκε τόσα χρόνια στις ΗΠΑ, αφού το παιδί είχε παιδιατρική παρακολούθηση και νοσηλεία σε νοσοκομείο λόγω άσθματος, όπου είχε βγάλει ακτινογραφία θώρακα» ανέφερε ο κ. Καλαβρουζιώτης.

Στη συνέχεια οι γονείς έστειλαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων στον γιατρό τους στη Νέα Υόρκη, ο οποίος συμφώνησε με την επέμβαση. Μάλιστα, τους είπε ότι βρίσκονται στο καλύτερο νοσοκομείο της Ελλάδας.

6,5 ώρες διήρκησε το χειρουργείο

Στις 14/8 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η χειρουργική επέμβαση. «Ο όγκος αποδείχθηκε τεράτωμα, καλοήθης όγκος, ο οποίος υπάρχει στον άνθρωπο εκ γενετής και μεγαλώνει μαζί του. Λόγω του μεγέθους, της θέσης και της στενής συνάφειας του όγκου με ευαίσθητα όργανα και δομές του θώρακα, η ριζική εξαίρεση αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και επιτεύχθηκε μετά από 6,5 ώρες χειρουργείου» πρόσθεσε ο κ. Καλαβρουζιώτης.

«Αν η διάγνωση είχε γίνει σε νεώτερη ηλικία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Η Μαρία είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ασθενής που έχουμε χειρουργήσει με τέτοια διάγνωση (μάλιστα σε 1 περίπτωση η διάγνωση είχε γίνει προγεννητικά). Η Μαρία έμεινε 2 ημέρες στη ΜΕΘ και 8 στον θάλαμο» συνέχισε ο διευθυντής του καρδιοχειρουργικού τμήματος στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Αν η διάγνωση είχε γίνει σε νεώτερη ηλικία, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο απλά. Η Μαρία είναι η μεγαλύτερη σε ηλικία ασθενής που έχουμε χειρουργήσει με τέτοια διάγνωση (μάλιστα σε 1 περίπτωση η διάγνωση είχε γίνει προγεννητικά). Η Μαρία έμεινε 2 ημέρες στη ΜΕΘ και 8 στον θάλαμο… — Γ Καλαβρουζιώτης (@gkalavrouziotis) August 28, 2026

Θεμιστοκλέους: «Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην Υγεία και το αποδεικνύουν κάθε μέρα»

«Ζει στη Νέα Υόρκη. Ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα. Εδώ βρέθηκε ο όγκος. Και εδώ οι γονείς της επέλεξαν να γίνει το χειρουργείο. Η 12χρονη Μαρία χειρουργήθηκε στο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, σε μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση 6,5 ωρών. Μια ιστορία που δείχνει στην πράξη ότι η Ελλάδα διαθέτει ιατρική τεχνογνωσία και ανθρώπους που πρωταγωνιστούν διεθνώς. Θερμά συγχαρητήρια στους συναδέλφους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς ανθρώπους στην Υγεία. Και το αποδεικνύουν κάθε μέρα» αναφέρει ο Μάριος Θεμιστοκλέους σε ανάρτησή του.