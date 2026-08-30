Χαλκιδική: 60χρονος παραλίγο να πνιγεί με φαγητό σε πανηγύρι – Τον έσωσαν εθελοντές

Ένας 60χρονος άνδρας παραλίγο να πνιγεί από κατάποση τροφής και βρέθηκε αναίσθητος στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής. Μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής έδρασαν άμεσα με ΚΑΡΠΑ, με αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ξένο σώμα και ο άνδρας να ανακτήσει τις αισθήσεις του, αποβάλλοντας ένα μεγάλο κομμάτι τροφής.

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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΠΑΝΗΓΥΡΙ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FACEBOOK
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: FACEBOOK
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Από κατάποση τροφής παραλίγο να πνιγεί ένας 60χρονος στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, ο οποίος βρέθηκε αναίσθητος.
  • Μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Χαλκιδικής κλήθηκαν να βοηθήσουν και έδρασαν ακαριαία με έναρξη ΚΑΡΠΑ.
  • Η συνεχής και σωστή εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς ο άνδρας ανέκτησε τις αισθήσεις του και απέβαλε ένα μεγάλο κομμάτι τροφής.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Από κατάποση τροφής παραλίγο να πνιγεί ένας 60χρονος στο πανηγύρι στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής που βρέθηκε αναίσθητος χωρίς κανένα οικείο του δίπλα.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Χαλκιδικής μέλη της οποίας κλήθηκαν να βοηθήσουν τον άνδρα χτες γύρω στις 10 το βράδυ έλαβαν ειδοποίηση για αναίσθητο άτομο στον χώρο του λούνα παρκ.

«Φτάνοντας άμεσα στο σημείο, εντοπίσαμε έναν άνδρα περίπου 60 ετών στο έδαφος, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του και παρουσίαζε ακανόνιστη αναπνοή με μεγάλη δυσχέρεια. Καθώς δεν υπήρχαν οικείοι του στο σημείο ούτε πληροφορίες για το τι είχε συμβεί, οι διασώστες μας έδρασαν ακαριαία με:

  • Έναρξη ΚΑΡΠΑ με χρήση ασκού αναζωογόνησης (Ambu) για τις εμφυσήσεις.
  • Τοποθέτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED), ο οποίος μετά την ανάλυση ρυθμού δεν συνέστησε απινίδωση (μη απινιδώσιμος ρυθμός)» αναφέρει η ΕΟΔ Χαλκιδικής προσθέτοντας ότι η συνεχής και σωστή εφαρμογή της ΚΑΡΠΑ αποδείχθηκε σωτήρια.

«Η πίεση στον θώρακα είχε ως αποτέλεσμα να μετακινηθεί το ξένο σώμα που έφραζε τον αεραγωγό. Ο άνδρας τοποθετήθηκε σε πλάγια θέση ασφαλείας με παράλληλη χορήγηση οξυγόνου.

Εκεί, ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του και με έντονο βήχα απέβαλε ένα μεγάλο κομμάτι τροφής που είχε καταναλώσει, απελευθερώνοντας εντελώς την αναπνοή του» αναφέρει η ΕΟΔ Χαλκιδικής.

Αμέσως μετά το περιστατικό ανέλαβε ο γιατρός που βρίσκεται στο ιατρείο του Εμπορικού Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Μάμα που διοργανώνει και το ξακουστό πανηγύρι.

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