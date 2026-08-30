Μαρτυρία-σοκ για την ανατροπή καταμαράν με 267 επιβαίνοντες στην κατεχόμενη Κερύνεια: «Λέγαμε στον καπετάνιο να γυρίσει πίσω, αλλά επέμενε να συνεχίσει»

Επιβατικό πλοίο ανετράπη το μεσημέρι της Κυριακής 30/08 ανοιχτά της Κατεχόμενης Κερύνειας, με 279 επιβαίνοντες και αναφορές για αγνοούμενους και τραυματίες. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 159 άτομα, ενώ μαρτυρίες επιβατών κάνουν λόγο για άρνηση του καπετάνιου να επιστρέψει στο λιμάνι και έλλειψη σχεδίου εκκένωσης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

κατεχόμενη Κερύνεια
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιβατικό πλοίο αναποδογύρισε το μεσημέρι της Κυριακής 30/08 ανοιχτά της Κερύνειας, λίγο μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι της πόλης.
  • Στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα και μέχρι στιγμής είχαν εντοπιστεί 159 από τους επιβαίνοντες, σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου της Κατεχόμενης Κερύνειας.
  • Συγκλονίζει η μαρτυρία επιβάτη, ο οποίος δήλωσε πως οι επιβάτες ζήτησαν από το πλήρωμα να γυρίσουν πίσω, αλλά «ο καπετάνιος επέμενε να συνεχίσει το ταξίδι».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Κερύνειας, το μεσημέρι της Κυριακής (30/08) όταν επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik ανετράπη υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες.

Κατεχόμενα της Κύπρου: Κλινική εξωσωματικής κατηγορείται ότι εξαπάτησε δεκάδες ζευγάρια από τη Βρετανία – Υπόσχονταν σπέρμα Δανών και έδιναν Τούρκων

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση επιβατών και πληρώματος.

Tο επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet, ανετράπη ενώ βρισκόταν περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερύνειας. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα.

Τουρκία: Εξέδωσε NAVTEX για υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου με τα κατεχόμενα – Σεισμικές έρευνες από το «Oruc Reis»

ΝΑΥΑΓΙΟ ΚΥΠΡΟΣ

Με δηλώσεις του στο CNN Turk, o δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας, υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 159 από τους επιβαίνοντες.

Άγκυρα: Αντιδρά στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο και στηρίζει τα Κατεχόμενα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους ούτε η σοβαρότητα της κατάστασής τους. Ασθενοφόρα των κατοχικών αρχών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την παραλαβή και μεταφορά των διασωθέντων.

ΝΑΥΑΓΙΟ ΚΥΠΡΟΣ

Όπως μεταδίδει το philenews.com στην Κύπρο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για καταμαράν, ενώ διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι το υλικό κατασκευής του σκάφους ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοΐα. Αναφέρεται επίσης ότι το πλοίο ήταν παλαιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί γρήγορα στα δύο.

Δεν έχει ακόμη, επίσης, ανακοινωθεί αριθμός αγνοουμένων ή νεκρών. Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, χωρίς ακόμη συγκεκριμένο αριθμό. Εκτιμάται ότι υπάρχουν άτομα εγκλωβισμένα στο εσωτερικό του σκάφους που δεν πρόλαβαν να βγουν όταν αυτό ανετράπη. Τα τουρκoκυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στο λιμάνι της Κερύνειας στήνεται υπαίθριο νοσοκομείο.

ΝΑΥΑΓΙΟ ΚΥΠΡΟΣ

Συγκλονίζει η μαρτυρία επιβάτη

Ένας από τους διασωθέντες, ο Ουμίτ Σαγκίν, δήλωσε πως όταν επιβάτες κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, ζήτησαν από το πλήρωμα να γυρίσουν πίσω, αλλά «ο καπετάνιος επέμενε να συνεχίσει το ταξίδι»

Άλλοι επιζώντες του πλοίου που βυθίστηκε στα ανοικτά της Κερύνειας, αναφέρουν ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο εκκένωσης του πλοίου και «όσοι μπόρεσαν να σωθούν, το έκαναν»

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ