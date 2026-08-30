Μαρτυρία-σοκ για την ανατροπή καταμαράν με 267 επιβαίνοντες στην κατεχόμενη Κερύνεια: «Λέγαμε στον καπετάνιο να γυρίσει πίσω, αλλά επέμενε να συνεχίσει»

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Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της Κερύνειας, το μεσημέρι της Κυριακής (30/08) όταν επιβατηγό πλοίο της εταιρείας Filo Denizcilik ανετράπη υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες.

Στην περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη μία μεγάλη επιχείρηση για τη διάσωση επιβατών και πληρώματος.

Tο επιβατηγό Express, ιδιοκτησίας της εταιρείας Filo Jet, ανετράπη ενώ βρισκόταν περίπου δύο χιλιόμετρα μακριά από το λιμάνι της Κερύνειας. Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή ιστοσελίδα Kıbrıs Postası, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τρία μίλια ανοικτά της Κερύνειας, ενώ στο πλοίο βρίσκονταν συνολικά 279 άτομα.

Με δηλώσεις του στο CNN Turk, o δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας, υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί 159 από τους επιβαίνοντες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο ακριβής αριθμός τους ούτε η σοβαρότητα της κατάστασής τους. Ασθενοφόρα των κατοχικών αρχών έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την παραλαβή και μεταφορά των διασωθέντων.

Όπως μεταδίδει το philenews.com στην Κύπρο, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για καταμαράν, ενώ διατυπώθηκαν ισχυρισμοί ότι το υλικό κατασκευής του σκάφους ενδεχομένως να μην ήταν κατάλληλο για χρήση στη ναυσιπλοΐα. Αναφέρεται επίσης ότι το πλοίο ήταν παλαιό και ότι η κατασκευή από υαλοβάμβακα υπέστη σοβαρή ζημιά, με αποτέλεσμα να κοπεί γρήγορα στα δύο.

Δεν έχει ακόμη, επίσης, ανακοινωθεί αριθμός αγνοουμένων ή νεκρών. Υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, χωρίς ακόμη συγκεκριμένο αριθμό. Εκτιμάται ότι υπάρχουν άτομα εγκλωβισμένα στο εσωτερικό του σκάφους που δεν πρόλαβαν να βγουν όταν αυτό ανετράπη. Τα τουρκoκυπριακά μέσα μεταδίδουν ότι στο λιμάνι της Κερύνειας στήνεται υπαίθριο νοσοκομείο.

Συγκλονίζει η μαρτυρία επιβάτη

Ένας από τους διασωθέντες, ο Ουμίτ Σαγκίν, δήλωσε πως όταν επιβάτες κατάλαβαν ότι κάτι συμβαίνει, ζήτησαν από το πλήρωμα να γυρίσουν πίσω, αλλά «ο καπετάνιος επέμενε να συνεχίσει το ταξίδι»

Άλλοι επιζώντες του πλοίου που βυθίστηκε στα ανοικτά της Κερύνειας, αναφέρουν ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο εκκένωσης του πλοίου και «όσοι μπόρεσαν να σωθούν, το έκαναν»