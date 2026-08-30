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Μπεν Γκβιρ για Παλαιστίνιες κρατούμενες: Η «κλάψα» των τρομοκρατών δεν περνάει σε εμένα – ΒΙΝΤΕΟ

Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επαίνεσε την επιδείνωση των συνθηκών κράτησης Παλαιστινίων γυναικών κρατουμένων, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε γυναικείες φυλακές, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο. Οι καταγγελίες των κρατουμένων για «εξαιρετικά κακές» συνθήκες απορρίφθηκαν από τον Μπεν Γκβιρ, ο οποίος συνέκρινε την κατάσταση με αυτή των Ισραηλινών ομήρων της Χαμάς, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει την πολιτική του «ελάχιστου των ελαχίστων» ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

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Διεθνή Νέα

Ισραήλ ακτιβιστές Μπεν-Γκβιρ
Πηγή: Χ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, επαίνεσε την επιδείνωση των συνθηκών κράτησης Παλαιστινίων γυναικών κρατουμένων, δηλώνοντας ότι «η ‘κλάψα’ των τρομοκρατών δεν περνάει σε εμένα».
  • Παλαιστίνιες κρατούμενες καταγγέλλουν «εξαιρετικά κακές» συνθήκες, έλλειψη δικαιωμάτων και ότι «δεν έχουν πλυθεί για τρεις ημέρες».
  • Ο Μπεν Γκβιρ συνέκρινε τις συνθήκες με αυτές των Ισραηλινών ομήρων, τονίζοντας ότι «οι μέρες καλοκαιρινών κατασκηνώσεων στις φυλακές τελείωσαν», προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

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Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ επαίνεσε σήμερα την επιδείνωση των συνθηκών κράτησης Παλαιστινίων γυναικών κρατουμένων, σε επίσκεψή του σε γυναικείες φυλακές. Δημοσίευσε, μάλιστα, ένα βίντεο στο οποίο φαίνονται γυναίκες να έχουν στηθεί στη σειρά μπροστά από έναν τοίχο. Κι αυτό δύο μήνες πριν τις βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ.

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Τι καταγγέλλουν για τις συνθήκες κράτησης οι Παλαιστίνιες

Στο βίντεο, που ανάρτησε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ εμφανίζεται μια γυναίκα με μαντήλα και το πρόσωπό της θολό στο βίντεο να λέει ότι οι συνθήκες στη φυλακή είναι «εξαιρετικά κακές», ότι οι κρατούμενες «δεν έχουν δικαιώματα» και ότι έχουν «συγκεκριμένες ανάγκες ως γυναίκες».

«Δεν έχουμε πλυθεί για τρεις ημέρες και δεν έχουμε αλλάξει τα εσώρουχά μας», είπε η γυναίκα, την οποία ο σύζυγός της κατονόμασε ως Γιασμίν Σααμπάν, η οποία συνελήφθη ξανά από τις ισραηλινές δυνάμεις τον Μάιο του 2025, μήνες μετά την απελευθέρωσή της στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

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Ωστόσο, ο Μπεν Γκβιρ επιδοκίμασε την κατάσταση, συγκρίνοντας τις συνθήκες αυτές με εκείνες των ομήρων που κρατούνταν για σχεδόν δύο χρόνια από τη Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις στη Γάζα μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

«Η ‘κλάψα’ των τρομοκρατών για τις συνθήκες στις φυλακές δεν περνάει σε εμένα. Οι όμηροί μας δεν είχαν καμία συνθήκη απολύτως. Οι όμηροί μας δεν είχαν σαμπουάν και δεν είχαν τέτοιες συνθήκες. Οι μέρες καλοκαιρινών κατασκηνώσεων στις φυλακές τελείωσαν. Θα συνεχίσω να ασκώ πολιτική του ελάχιστου των ελαχίστων!» δήλωσε Μπεν Γκβιρ, σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στον κυβερνητικό συνασπισμό, γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις και πράξεις του.

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Καταγγελίες για σωματική βία κατά ακτιβιστών

Νωρίτερα φέτος, o ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας προκάλεσε κατακραυγή ακόμη και στην κυβέρνησή του και διεθνώς με τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο που έδειχνε ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» με τα γόνατα στο έδαφος και δεμένα χέρια μετά τη σύλληψη-απαγωγή τους στη θάλασσα. Ορισμένοι από αυτούς τους ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι υπέστησαν σωματική βία στα χέρια ισραηλινών δυνάμεων, με μια Αυστραλή γυναίκα να ισχυρίζεται ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση. Βέβαια, το Ισραήλ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Προκαλώντας την διεθνή κατακραυγή

Προ ημερών, ο Μπεν Γκβιρ είχε προκαλέσει την διεθνή κατακραυγή δηλώνοντας ότι «το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει 30 ή 40 ανθρώπους κάθε νύκτα». Από την πλευρά της η Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων της Παλαιστινιακής Αρχής κατηγόρησε τον Μπεν Γκβιρ για «βαρβαρότητα, μίσος και ρατσισμό». Το υπουργείο Κρατουμένων της Γάζας, που διοικείται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι «το βίντεο αντανακλά τα βάθη της εξαχρείωσης στα οποία έχει περιέλθει το καθεστώς κατοχής».

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