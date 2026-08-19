ΟΗΕ: Καταδίκη Γκουτέρες για τις «απάνθρωπες» δηλώσεις του Μπεν Γκβιρ εις βάρος των Παλαιστινίων

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε τις δηλώσεις του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ως «απάνθρωπες και επικίνδυνες». Οι δηλώσεις του Μπεν Γκβιρ, περί θανάτωσης «30 ή 40» ανθρώπων «κάθε νύκτα στη Γάζα», καταδικάστηκαν επίσης από τον καγκελάριο της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και τον υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν - Νοέλ Μπαρό.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Γκουτέρες
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, χαρακτήρισε «απάνθρωπες και επικίνδυνες» τις δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύκτα στη Γάζα».
  • Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, μετέφερε τη δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι «αυτές οι δηλώσεις είναι απεχθείς. Είναι σκανδαλώδεις. Είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Και τις καταδικάζουμε απερίφραστα».
  • Τις δηλώσεις του Μπεν Γκβιρ καταδίκασαν επίσης ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, καθώς και ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν – Νοέλ Μπαρό, χαρακτηρίζοντάς τες «ανυπόφορες και απάνθρωπες».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Απάνθρωπες και επικίνδυνες» χαρακτήρισε τις  δηλώσεις του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Μπεν Γκβιρ είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύκτα στη Γάζα».

Μπεν Γκβιρ: Σάλος με τις δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ για τη Γάζα – Καταδικάζουν Γερμανία και Γαλλία

«Αυτές οι δηλώσεις είναι απεχθείς. Είναι σκανδαλώδεις. Είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Και τις καταδικάζουμε απερίφραστα», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ μεταφέροντας την δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες.

Προηγουμένως, τις δηλώσεις του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ είχε καταδικάσει ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάνοντας λόγο για «τις απάνθρωπες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο δηλώσεις». Από την πλευρά της η Γαλλία δια του υπουργού Εξωτερικών, Ζαν – Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε σήμερα «ανυπόφορες και απάνθρωπες» τις δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Όχθη είναι απολύτως αναξιοπρεπές και θα έπρεπε να προκαλεί σε όλους μας αποστροφή», πρόσθεσε ο Ζαν – Νοέλ Μπαρό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ