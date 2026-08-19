ΟΗΕ: Καταδίκη Γκουτέρες για τις «απάνθρωπες» δηλώσεις του Μπεν Γκβιρ εις βάρος των Παλαιστινίων

«Απάνθρωπες και επικίνδυνες» χαρακτήρισε τις δηλώσεις του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Ο Μπεν Γκβιρ είχε δηλώσει ότι το Ισραήλ θα έπρεπε να σκοτώνει «30 ή 40» ανθρώπους «κάθε νύκτα στη Γάζα».

«Αυτές οι δηλώσεις είναι απεχθείς. Είναι σκανδαλώδεις. Είναι απάνθρωπες και επικίνδυνες. Και τις καταδικάζουμε απερίφραστα», είπε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο Στεφάν Ντουζαρίκ μεταφέροντας την δήλωση του Αντόνιο Γκουτέρες.

Προηγουμένως, τις δηλώσεις του ακροδεξιού Μπεν Γκβιρ είχε καταδικάσει ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς κάνοντας λόγο για «τις απάνθρωπες και αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο δηλώσεις». Από την πλευρά της η Γαλλία δια του υπουργού Εξωτερικών, Ζαν – Νοέλ Μπαρό χαρακτήρισε σήμερα «ανυπόφορες και απάνθρωπες» τις δηλώσεις του ισραηλινού υπουργού. «Αυτό που συμβαίνει σήμερα στη Δυτική Όχθη είναι απολύτως αναξιοπρεπές και θα έπρεπε να προκαλεί σε όλους μας αποστροφή», πρόσθεσε ο Ζαν – Νοέλ Μπαρό.