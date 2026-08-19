Χάος σε πανηγύρι στο Ουισκόνσιν: Δεκάδες άτομα πιάστηκαν στα χέρια – 7 συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ

Σε επτά συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές μετά τις εκτεταμένες συμπλοκές που ξέσπασαν το βράδυ της Κυριακής στη Wisconsin State Fair, στο Γουέστ Άλις του Ουισκόνσιν, κατά τις τελευταίες ώρες της ετήσιας πολιτειακής έκθεσης.

Τα επεισόδια εκδηλώθηκαν σε διαφορετικά σημεία των εγκαταστάσεων, με δεκάδες άτομα να εμπλέκονται σε συγκρούσεις και μεγάλο αριθμό επισκεπτών να επιχειρεί να απομακρυνθεί από τον χώρο. Ένας αστυνομικός τραυματίστηκε ελαφρά, όταν δέχθηκε χτύπημα από άγνωστο αντικείμενο, ενώ οι Αρχές δεν ανακοίνωσαν άλλους τραυματισμούς.

Σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε το Fox6 Milwaukee, δεκάδες άτομα, πολλά από τα οποία φαίνεται να ήταν έφηβοι ή νεαροί, κινούνταν στον χώρο της εστίασης και επιτίθεντο μεταξύ τους. Τα σοβαρότερα περιστατικά καταγράφηκαν κοντά στο βόρειο τμήμα των εγκαταστάσεων, πίσω από την κεντρική εξέδρα της πίστας Milwaukee Mile Speedway.

Οι συμπλοκές που καταγράφηκαν σε βίντεο

Σε ένα από τα περιστατικά, τουλάχιστον πέντε άτομα, ντυμένα εξ ολοκλήρου στα μαύρα, καταγράφηκαν να γρονθοκοπούν και να κλωτσούν έναν άνδρα, ο οποίος είχε πέσει στο έδαφος και βρισκόταν σε εμβρυϊκή στάση, δίπλα σε πάγκο που πωλούσε corn dogs.

Σε διαφορετικό σημείο, ένα άτομο έπεσε με δύναμη και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμεντένιο δάπεδο, κοντά σε περίπτερο που βρισκόταν δίπλα στο σημείο της προηγούμενης επίθεσης.

Οι συμπλοκές επεκτάθηκαν σε απόσταση αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Παράλληλα, ορισμένοι επισκέπτες προσπάθησαν να προστατεύσουν άτομα που είχαν πέσει στο έδαφος, ώστε να αποτρέψουν τον περαιτέρω τραυματισμό τους.

Καθώς τα επεισόδια συνεχίζονταν, μεγάλο μέρος του συγκεντρωμένου πλήθους άρχισε να τρέχει για να απομακρυνθεί από τον χώρο, κατευθυνόμενο προς κοντινό δρόμο σε κατοικημένη περιοχή, όπως καταγράφεται στο βίντεο.

Νωρίτερα το ίδιο βράδυ, αστυνομικοί είχαν καταδιώξει αρκετά άτομα που φέρονταν να είχαν εμπλακεί σε άλλη συμπλοκή, κοντά στα παιχνίδια του λούνα παρκ, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο.

Η Αστυνομία δεν γνωστοποίησε τα κίνητρα των επεισοδίων, ενώ οι ταυτότητες και οι ηλικίες των επτά ατόμων που συνελήφθησαν δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Η αντίδραση των διοργανωτών

Οι υπεύθυνοι της Wisconsin State Fair καταδίκασαν τα περιστατικά, επισημαίνοντας ότι οι συμπλοκές σημειώθηκαν αποκλειστικά κατά τις τελευταίες ώρες της τελευταίας ημέρας της έκθεσης.

«Για 11 ημέρες, εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες συγκεντρώθηκαν σε μια ασφαλή και επιτυχημένη Wisconsin State Fair. Τα περιστατικά το βράδυ της Κυριακής περιορίστηκαν στις τελευταίες ώρες της διοργάνωσης και δεν αντιπροσωπεύουν την εμπειρία που απόλαυσαν οι επισκέπτες μας καθ’ όλη τη διάρκειά της», ανέφερε η διοργάνωση σε ανακοίνωσή της. «Αυτού του είδους η συμπεριφορά είναι πάντοτε απαράδεκτη και δεν είναι κάτι που περιμένουμε ή πρόκειται να ανεχθούμε στο Wisconsin State Fair Park».

Η πολιτειακή έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 16 Αυγούστου. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, μετά τις 12 το μεσημέρι δεν επιτρεπόταν η είσοδος σε επισκέπτες ηλικίας 17 ετών και κάτω χωρίς τη συνοδεία ενηλίκου. Κάθε ενήλικος συνοδός μπορούσε να έχει υπό την επίβλεψή του έως έξι ανηλίκους.

Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι αστυνομικοί και προσωπικό ασφαλείας αντέδρασαν άμεσα όταν ξέσπασαν τα επεισόδια.

«Είχαμε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και πρόσθετες δυνάμεις επιβολής του νόμου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, μεταξύ των οποίων υποστήριξη από τα αστυνομικά τμήματα του Μιλγουόκι και του Γουέστ Άλις, την Πολιτειακή Αστυνομία, το 3ο Αστυνομικό Διαμέρισμα του Μιλγουόκι, την Ομάδα Αντιμετώπισης Μεγάλων Εκδηλώσεων της Αστυνομίας του Μιλγουόκι, έφιππες και ποδηλατικές περιπολίες, καθώς και επιτήρηση με drones», ανέφερε η ανακοίνωση.

Οι υπεύθυνοι της έκθεσης επανέλαβαν ότι η προστασία όσων βρίσκονται στις εγκαταστάσεις αποτελεί βασική προτεραιότητα της διοργάνωσης και ευχαρίστησαν τις δυνάμεις που συμμετείχαν στην αντιμετώπιση των περιστατικών.

«Η ασφάλεια των επισκεπτών, των πωλητών, των εκθετών και των εργαζομένων μας αποτελεί πάντοτε την ύψιστη προτεραιότητά μας. Ευχαριστούμε την Αστυνομία του Wisconsin State Fair Park και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς επιβολής του νόμου για την ανταπόκρισή τους το βράδυ της Κυριακής και για το έργο τους καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης», ανέφεραν οι υπεύθυνοι.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα επεισόδια, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες που οδήγησαν στις συμπλοκές ή για τα άτομα που συνελήφθησαν.