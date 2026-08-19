Ζάκυνθος: 34χρονος Βρετανός εντοπίστηκε νεκρός σε δυσχερή θέση στη θάλασσα κοντά στο Μαραθωνήσι

Ένας 34χρονος Βρετανός τουρίστας εντοπίστηκε σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνήσι, στον Λαγανά Ζακύνθου. Με τη συνδρομή λουομένων μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και έγινε ΚΑΡΠΑ. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Λιμεναρχείο διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Λιμενικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 34χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνήσι, στον Λαγανά Ζακύνθου.
  • Λουόμενοι αντιλήφθηκαν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα μέσα στη θάλασσα και με τη συνδρομή τους μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ.
  • Ο άνδρας διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένας 34χρονος Βρετανός τουρίστας έχασε τη ζωή του έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (18/8) στη θαλάσσια περιοχή κοντά στο Μαραθωνήσι, στον Λαγανά Ζακύνθου.

Ο 34χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για να κολυμπήσει, όταν λουόμενοι αντιλήφθηκαν ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα μέσα στη θάλασσα. Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Ζακύνθου και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις.

Με τη συνδρομή λουομένων, ο άνδρας μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκε ΚΑΡΠΑ.

Η μεταφορά του στο νοσοκομείο

Στη συνέχεια, τον 34χρονο παρέλαβε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή στο πλαίσιο προγραμματισμένης περιπολίας. Το σκάφος τον μετέφερε στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη.

Από εκεί, ο Βρετανός διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου διενεργεί προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ