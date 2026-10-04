Έναν ιδιαίτερο «συνάδελφο» απέκτησαν – έστω και για λίγο- οι άνδρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Ελληνικής Αστυνομίας. Ο λόγος για ένα πτηνό – κοράκι ή κάργια- που πλησίασε τους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της περιπολίας τους.

Εκείνοι έσπευσαν να του προσφέρουν νερό, κι εκείνο ανταπέδωσε την περιποίηση με έναν απρόσμενο τρόπο: αποφάσισε να γίνει μέρος της ομάδας και προσγειώθηκε σε… μία από τις υπηρεσιακές μοτοσικλέτες! Το τρυφερό στιγμιότυπο δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. στα social media με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων (4/10), απονέμοντας μάλιστα στον φτερωτό τους φίλο τον τιμητικό τίτλο του… «Αρχιφύλακα».

Η ανάρτηση της ΕΛΑΣ

«Κοράκι ή Κάργια; Πετάει η Ομάδα ούτως ή άλλως!

Λίγες μέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου, η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. απέκτησε έναν φτερωτό «συνάδελφο»! Μας πλησίασε, του προσφέραμε νερό και εκείνο αποφάσισε να μας ακολουθήσει στην περιπολία, ανεβαίνοντας σε μία από τις μοτοσικλέτες μας.

Του απονείμαμε, λοιπόν, τον τιμητικό βαθμό του «Αρχιφύλακα» — τον κέρδισε με τα φτερά του! Μας θύμισε, με τον δικό του τρόπο, ότι η φροντίδα και ο σεβασμός για τα ζώα έχουν θέση στην καθημερινότητά μας, κάθε μέρα του χρόνου.

Μην ξεχνάτε: για να καταγγείλετε περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων, καλέστε στο 10410 ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο: [email protected].

Η φωνή σας μπορεί να γίνει η δική τους!»

Η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι διεθνής ημέρα δράσης για τα δικαιώματα των ζώων και την καλή διαβίωση. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 4 Οκτωβρίου, η ημέρα γιορτής του Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτης άγιος των ζώων.

Η αποστολή της Παγκόσμια Ημέρας των Ζώων είναι “Να καλυτερεύσει την κατάσταση των ζώων, προκειμένου να βελτιώσει τα πρότυπα καλής διαβίωσης σε όλο τον κόσμο. Το χτίσιμο του εορτασμού της Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων ενώνει το κίνημα καλής διαβίωσης των ζώων, κινητοποιώντας το σε παγκόσμια δύναμη για να κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος για όλα τα ζώα. Γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη θρησκεία, την πίστη ή την πολιτική ιδεολογία. Μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της εκπαίδευσης μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου τα ζώα θα αναγνωρίζονται πάντα ως αισθανόμενα όντα και θα πληρώνεται πλήρη ευγένεια πάντα για τη καλή διαβίωση τους.”

Ιστορία

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων προέρχεται από τον Χάινριχ Τσίμερμαν, ο οποίος οργάνωσε την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 24 Μαρτίου 1925 στο Αθλητικό Παλάτι στο Βερολίνο της Γερμανίας. Πάνω από 5.000 άτομα παρευρέθησαν σε αυτή την πρώτη εκδήλωση. Η εκδήλωση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου, για να συμπέσει με την ημέρα της γιορτής του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη αγίου της οικολογίας, ωστόσο ο χώρος δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ημέρα. Η εκδήλωση εορτάστηκε στις 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά το 1929. Αρχικά ο θεσμός εορταζόταν μόνο στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Τσεχοσλοβακία, όπου ζούσε μια μεγάλη Γερμανική μειονότητα μέχρι το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Κάθε χρόνο ο Τσίμερμαν εργαζόταν ακούραστα για την προώθηση της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων. Τέλος, σε ένα Συνέδριο Διεθνούς Προστασίας των Ζώων στη Φλωρεντία της Ιταλίας τον Μάιο του 1931 πρότεινε την καθιέρωση της 4ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Η πρόταση εγκρίθηκε ως ψήφισμα και έγινε ομόφωνα δεκτή.

Μερικές φορές αναφέρεται λανθασμένα ότι η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων άρχισε το 1931 στο συνέδριο των οικολόγων στη Φλωρεντία της Ιταλίας, όπου ήθελαν να τονίσουν την δεινή θέση των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.

Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που ενώνει το κίνημα προστασίας των ζώων. Επικεφαλής και σημαντικός χρηματοδότης είναι το ίδρυμα Naturewatch από το 2003, ένα ίδρυμα για την καλή διαβίωση των ζώων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.