Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο υποβρύχιος αλιέας που τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος

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Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται 65χρονος υποβρύχιος αλιέας, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος, ελληνικής σημαίας, με χειριστή έναν 60χρονο άνδρα, στη θαλάσσια περιοχή της Συκιάς στη Χαλκιδική.

Για το περιστατικό που έγινε την Τρίτη (18/8/2026) το απόγευμα, ενημερώθηκε αρχικά η Λιμενική Αρχή του Νέου Μαρμαρά και στο σημείο έσπευσε περιπολικό του Λιμενικού Σώματος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο λιμάνι Συκιών, από όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Προανάκριση διενεργείται από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Νέου Μαρμαρά του Λιμεναρχείου Ιερισσού.