Συνάντηση Αρχηγών ΓΕΕΘΑ Ελλάδας – Ισραήλ: Εμβάθυνση των στρατιωτικών δεσμών και εξοπλιστικά προγράμματα

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Σε μία συνάντηση ύψιστης σημασίας, που πραγματοποιήθηκε στο Ισραήλ, οι Αρχηγοί Ενόπλων Δυνάμεων Ελλάδας – Ισραήλ αποφάσισαν την ακόμη μεγαλύτερη σύσφιξη των στρατιωτικών δεσμών των δύο χωρών, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο την στρατηγική συνεργασία.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας συναντήθηκε με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF), Αντιστράτηγο Eyal ZAMIR.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ «η επίσκεψη αναδεικνύει τη στρατηγική σημασία και την ιδιαίτερη βαρύτητα της ήδη εδραιωμένης στρατιωτικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Η σχέση αυτή ενισχύει σταθερά τους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες παραμένουν προσηλωμένες στην προώθηση της διμερούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων και στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή».

Στο ίδιο ύφος και η ανακοίνωση του IDF που επισημαίνει ότι «η επίσκεψη υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία και τη σπουδαιότητα της στρατιωτικής σχέσης που ήδη υφίσταται μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας. Η σχέση αυτή ενισχύει σταθερά μια μακροχρόνια εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών».

Τα τελευταία χρόνια, η Ανατολική Μεσόγειος έχει μετατραπεί σε πεδίο σημαντικών γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Μέσα σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ εξελίχθηκε από μια τυπική διπλωματική επαφή σε έναν από τους ισχυρότερους στρατηγικούς και στρατιωτικούς πυλώνες σταθερότητας στην περιοχή. Η αμυντική συνεργασία των δύο κρατών έχει αποκτήσει πρωτοφανές βάθος, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις κοινές ασκήσεις έως την τεχνολογική αιχμή.

Η βάση αυτής της συνεργασίας στηρίζεται στην τακτική συνεκπαίδευση των ένοπλων δυνάμεων. Η Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό των δύο χωρών συμμετέχουν συχνά σε διμερείς και πολυμερείς ασκήσεις, όπως η διακλαδική άσκηση «Ηνίοχος», αλλά και εξειδικευμένες συνεκπαιδεύσεις ειδικών δυνάμεων. Οι ισραηλινοί πιλότοι αξιοποιούν το ανάγλυφο του ελληνικού εναέριου χώρου για προηγμένα σενάρια μάχης, ενώ οι ελληνικές δυνάμεις αποκτούν πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία και σύγχρονες τακτικές.

Πέραν των γυμνασίων, η αμυντική εταιρική σχέση έχει λάβει ισχυρό αποτύπωμα μέσω θεσμικών συμφωνιών:

Η δημιουργία του εκπαιδευτικού κέντρου της Πολεμικής Αεροπορίας αποτελεί ορόσημο, εκσυγχρονίζοντας ριζικά την εκπαίδευση των Ελλήνων Iκάρων.

Η Ελλάδα έχει επενδύσει σε ισραηλινά συστήματα, όπως τα αντιαρματικά βλήματα Spike NLOS, σε πυραυλικές συστοιχίες, σε αντιαεροπορικά συστήματα για την Ασπίδα του Αχιλλέα και προηγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAVs), ενισχύοντας την αποτρεπτική της ισχύ σε ξηρά και θάλασσα.

Η εμβάθυνση των στρατιωτικών δεσμών δεν είναι απομονωμένη, αλλά συνδέεται άμεσα με την ενεργειακή ασφάλεια και τις τριμερείς συνεργασίες (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ). Η κοινή αντίληψη για τις απειλές στην ανατολική Μεσόγειο έχει δημιουργήσει έναν ισχυρό άξονα που προάγει τη σταθερότητα και την αποτροπή.

Καθώς οι τεχνολογικές και αμυντικές προκλήσεις αυξάνονται, η στρατιωτική συμμαχία Αθήνας και Τελ Αβίβ επιβεβαιώνει ότι δεν αποτελεί μια ευκαιριακή εταιρική σχέση, αλλά μια μακροπρόθεσμη επιλογή με αμοιβαία γεωστρατηγικά οφέλη.

Κατά την παραμονή του στο Ισραήλ, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συναντήθηκε επίσης με την Πρέσβη της Ελλάδας στο Ισραήλ κα. Μάγια Σολωμού, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (Director General of the Ministry of Defence of Israel), Υποστράτηγο ε.α. κ. Amir BARAM, και τον Διευθυντή Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ (Director of the International Defence Cooperation of the Ministry of Defence of Israel), Ταξίαρχο ε.α. κ. Yair KULAS.

Τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ συνόδευαν ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στο Ισραήλ, καθώς και υψηλόβαθμη αντιπροσωπεία Αξιωματικών του ΓΕΕΘΑ.