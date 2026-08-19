Ασυνήθιστοι «επιβάτες» στο Πόρτλαντ: 2 κατσίκες πήραν το λεωφορείο για τη βόλτα τους – ΒΙΝΤΕΟ

Δύο κατσίκες επιβιβάστηκαν απρόσμενα σε αστικό λεωφορείο στο Πόρτλαντ του Όρεγκον, προκαλώντας έκπληξη στους επιβάτες και τον οδηγό. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, έγινε αμέσως viral καθώς τα ζώα περιφέρονταν ήρεμα πριν αποβιβαστούν με την υπόδειξη ενός άνδρα.

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Διεθνή Νέα

κατσίκες στις ΗΠΑ ήταν έτοιμες να κάνουν βόλτα με λεωφορείο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα απρόσμενο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, όταν δύο κατσίκες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης, επιβιβαζόμενες σε αστικό λεωφορείο.
  • Με αέρα μόνιμου κατοίκου, περιφέρονταν με χαρακτηριστική άνεση στον διάδρομο, αφήνοντας άναυδους τόσο τους επιβάτες όσο και τους περαστικούς.
  • Η σύντομη διαδρομή τους έφτασε στο τέλος της όταν ένας άνδρας τους έκανε νοήματα προς την έξοδο, με τα δύο τετράποδα να συνεχίζουν ατάραχα την περιπλάνησή τους στους δρόμους της πόλης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα απρόσμενο και περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Πόρτλαντ του Όρεγκον στις ΗΠΑ, όταν δύο κατσίκες αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δημόσιες συγκοινωνίες της πόλης, επιβιβαζόμενες σε αστικό λεωφορείο σαν να επρόκειτο για μια εντελώς συνηθισμένη καθημερινή μετακίνηση.

Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του δικτύου μεταφορών κατέγραψε τη στιγμή που τα δύο τετράποδα πλησίασαν τη στάση και, χωρίς να επιδείξουν τον παραμικρό δισταγμό, ανέβηκαν τα σκαλοπάτια του οχήματος.

Με αέρα… μόνιμου κατοίκου, περιφέρονταν με χαρακτηριστική άνεση στον διάδρομο, αφήνοντας άναυδους τόσο τους επιβάτες όσο και τους περαστικούς.

Δείτε το βίντεο

Η «αποβίβαση» και η συνέχεια της βόλτας

Τα δύο τετράποδα παρέμειναν στο εσωτερικό του λεωφορείου για λίγα λεπτά, δίνοντας την εντύπωση πως περίμεναν υπομονετικά να φτάσουν στον προορισμό τους. Ωστόσο, η σύντομη διαδρομή τους έφτασε στο τέλος της όταν ένας άνδρας, πιθανότατα ο οδηγός, τους έκανε ευγενικά νοήματα προς την έξοδο.

Υπακούοντας αμέσως στην υπόδειξη, οι δύο ασυνήθιστοι «επιβάτες» κατέβηκαν με την ίδια ψυχραιμία που ανέβηκαν. Χωρίς να δημιουργήσουν καμία αναστάτωση, συνέχισαν ατάραχοι την περιπλάνησή τους στους δρόμους της αμερικανικής πόλης, αφήνοντας πίσω τους ένα χαμόγελο στους αυτόπτες μάρτυρες και ένα βίντεο που έγινε αμέσως viral.

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