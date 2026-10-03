Τρίκαλα: Απεγκλωβίστηκε 50χρονος αλεξιπτωτιστής

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Oλοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου η παροχή βοήθειας σε 50χρονο σε ορεινή περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Κόζιακα του δήμου Τρικκαίων, ο οποίος εγκλωβίστηκε σε κλαδιά δένδρου σε δύσβατο σημείο κατά τη διάρκεια αλεξιπτωτισμού πλαγιάς.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την 8η ΕΜΑΚ, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρικάλων και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πύλης.

Σε ασφαλές σημείο

Οι πυροσβέστες τον προσέγγισαν και με την χρήση ειδικού διασωστικού εξοπλισμού τον απεγκλώβισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.