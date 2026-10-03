Η Λετονία επιμένει φιλοευρωπαϊκά – Τι λένε τα exit polls για τις εκλογές

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Διεθνή Νέα

Λετονία, Φινλανδία, Ρωσία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι φιλοευρωπαϊκές και φιλοουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να βγαίνουν νικήτριες στις σημερινές (Σάββατο) εκλογές στη Λετονία, σύμφωνα τουλάχιστον με τα exit poll, παρά την ανησυχία για τις ρωσικές απειλές και το κόστος διαβίωσης.
  • Το κόμμα “Ενωμένη Λίστα” του απερχόμενου πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς προηγείται με ποσοστό 35,6% σύμφωνα με τα exit poll. “Δεν τελείωσε ακόμα, αλλά το ποσοστό είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο”, δήλωσε ο Κούλμπεργκς.
  • Ο κυβερνητικός του συνασπισμός δεν αναμένεται να ανανεωθεί στην τρέχουσα μορφή του, καθώς ένας από τους εταίρους του δεν ξεπερνά το όριο του 5%. Αυτό καθιστά αναγκαία μια ανασύνθεση είτε με το σοσιαλδημοκρατικό Προοδευτικό κόμμα είτε με το λαϊκιστικό κόμμα “Η Λετονία πρώτα”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι φιλοευρωπαϊκές και φιλοουκρανικές δυνάμεις φαίνεται να βγαίνουν νικήτριες στις σημερινές (Σάββατο) εκλογές στη Λετονία, σύμφωνα τουλάχιστον με τα exit poll, παρά την ανησυχία για τις ρωσικές απειλές και το κόστος διαβίωσης.

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Το κόμμα “Ενωμένη Λίστα” του απερχόμενου πρωθυπουργού Άντρις Κούλμπεργκς προηγείται με ποσοστό 35,6%, σύμφωνα με τα exit poll που έδωσε στη δημοσιότητα το δημόσιο μέσο ενημέρωσης LSM.

“Δεν τελείωσε ακόμα, αλλά το ποσοστό είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο”, δήλωσε ο Κούλμπεργκς στους δημοσιογράφους.

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Νέες συμμαχίες

Ο κυβερνητικός του συνασπισμός, για τον οποίο οι δημοσκοπήσεις πριν από τις εκλογές προέβλεπαν μια αποδυνάμωση, δεν αναμένεται να ανανεωθεί υπό την τρέχουσα μορφή του.

Ένας από τους εταίρους του, η “Ένωση των Πράσινων και των Αγροτών”, φαίνεται να μην ξεπερνά το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κοινοβούλιο, και λαμβάνει μόλις το 3,7% των ψήφων.

Τα άλλα δεξιά κόμματα του συνασπισμού, η “Εθνική Συμμαχία” και η “Νέα Ενότητα”, έλαβαν αντίστοιχα 8,7% και 6,7%, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια ανασύνθεση είτε με το σοσιαλδημοκρατικό και φιλοευρωπαϊκό Προοδευτικό κόμμα είτε με το λαϊκιστικό κόμμα “Η Λετονία πρώτα”.

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