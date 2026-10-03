Ένα κρυφό τείχος αποκαλύπτει πώς οι Φρύγες οχύρωσαν το Κάστρο του Μίδα

Στον μαγευτικό κόσμο της αρχαιολογίας, υπάρχουν στιγμές που η ιστορία σταματά να είναι απλώς μια εικασία βασισμένη σε ίχνη του παρελθόντος και αποκτά ξαφνικά σάρκα και οστά. Για δεκαετίες, οι επιστήμονες που μελετούσαν τον πολιτισμό των Φρυγών στην κεντρική Τουρκία προσπαθούσαν να ανασυνθέσουν το παζλ της άμυνας του θρυλικού Κάστρου του Μίδα (Γιαζιλίκαγια).

Ανάμεσα στα επιβλητικά βράχια, το μόνο που είχε απομείνει για να μαρτυρά την ύπαρξη των αρχαίων οχυρώσεων ήταν μερικές αυλακώσεις και λαξεύματα πάνω στο φυσικό πέτρωμα.

Η ίδια η τοιχοποιία είχε χαθεί στο πέρασμα των αιώνων. Η πρόσφατη αρχαιολογική σκαπάνη, ωστόσο, έφερε στο φως μια ανακάλυψη που αλλάζει τα δεδομένα. Ένα κρυφό τείχος μεγάλων διαστάσεων αποκαλύφθηκε ανέπαφο, αποδεικνύοντας με τον πιο απτό τρόπο την εντυπωσιακή στρατηγική των Φρυγών: Τον απόλυτο συνδυασμό της άγριας, φυσικής ομορφιάς των βράχων με την ανθρώπινη αρχιτεκτονική ιδιοφυΐα, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα απόρθητο καταφύγιο.

Για ολόκληρες γενιές, οι αρχαιολόγοι μπορούσαν να δουν πού διέσχιζαν κάποτε τα αμυντικά τείχη το βραχώδες τοπίο της Γιαζιλίκαγια, γνωστής και ως Κάστρο του Μίδα. Αυλακώσεις, λαξεύματα και υποδοχές σκαλισμένες στον φυσικό βράχο διατηρούσαν το αρχιτεκτονικό αποτύπωμα ενός οχυρωματικού συστήματος του οποίου η τοιχοποιία είχε σε μεγάλο βαθμό εξαφανιστεί.

Το μυστικό του παρατηρητηρίου: Απόρθητο οχυρό στα ευάλωτα περάσματα

Τώρα, οι ανασκαφές σε αυτή τη μνημειώδη φρυγική τοποθεσία στην κεντρική Τουρκία έφεραν στο φως κάτι πολύ πιο απτό: ένα σημαντικό τμήμα του ίδιου του τείχους. Μια δοκιμαστική τάφρος που ανοίχτηκε σε μια περιοχή η οποία ερμηνεύεται ως παρατηρητήριο, αποκάλυψε ένα οχυρωματικό τείχος που διασώζεται σε ύψος περίπου 2,60 μέτρων.

Οι κτίστες το κατασκεύασαν από τέσσερις σειρές προσεκτικά λαξευμένων λίθων με ανάγλυφη επιφάνεια (bossed), και η δομή φαίνεται ότι έκλεινε ένα ευάλωτο πέρασμα ανάμεσα σε φυσικές βραχώδεις εξάρσεις. Η ανακάλυψη αυτή παρέχει ασυνήθιστα άμεσες αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι του Κάστρου του Μίδα μετέτρεψαν ένα ήδη επιβλητικό τοπίο σε ένα σκόπιμα οχυρωμένο προπύργιο.

Οχυρώνοντας τα τρωτά σημεία: Το τείχος που «γεφύρωσε» τα κενά των βράχων

Ο διευθυντής των ανασκαφών, καθηγητής Γιουσούφ Πολάτ από το Πανεπιστήμιο της Ανατολίας, δήλωσε ότι η τοιχοποιία που ήρθε πρόσφατα στο φως αλλάζει τα δεδομένα που μπορούν να καταγράψουν οι αρχαιολόγοι για την αμυντική αρχιτεκτονική του κάστρου.

Το οροπέδιο περιβάλλεται φυσικά από απότομους σχηματισμούς ηφαιστειακού τόφου, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα πέτρινο φράγμα γύρω από το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού. Προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι στα σημεία όπου διακόπτονταν αυτοί οι γκρεμοί, οι κτίστες είχαν λαξεύσει κλιμακωτές βάσεις και υποδοχές στον φυσικό βράχο για να στηρίξουν τους πέτρινους τοίχους.

Οι ερευνητές είχαν επίσης καταγράψει μικρά τμήματα που διασώζονταν στη νοτιοανατολική πλευρά του φρουρίου. Η δομή, ωστόσο, που ήρθε πρόσφατα στο φως από τις ανασκαφές, διατηρεί αυτό το σύστημα σε πολύ μεγαλύτερη και σημαντικότερη κλίμακα.

Η οικονομική ιδιοφυΐα των Φρυγών: Πώς μετέτρεψαν τους γκρεμούς σε όπλο

Το πιο σημαντικό είναι ότι το τείχος δεν στέκεται απλώς δίπλα στους βράχους. Σύμφωνα με τον Πολάτ, κλείνει το πέρασμα ανάμεσά τους, αποδεικνύοντας πώς οι Φρύγες κτίστες χρησιμοποίησαν τη φυσική γεωλογία ως μέρος της ίδιας της οχύρωσης, αντί να προσπαθήσουν να κατασκευάσουν ένα συνεχές τεχνητό τείχος γύρω από ολόκληρο το οροπέδιο.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα οικονομικό αλλά εξελιγμένο αμυντικό σύστημα: Γκρεμοί εκεί όπου οι γκρεμοί αρκούσαν, και τοιχοποιία εκεί όπου η φύση άφηνε ανοίγματα.

Τα μυστικά των κεραμικών: Το «κλειδί» για τη χρονολόγηση της οχύρωσης

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στην τάφρο της ανασκαφής κεραμικά που χρονολογούνται στον 8ο και 7ο αιώνα π.Χ. Ο Πολάτ επισημαίνει ότι τα κεραμικά αυτά δεν προσφέρουν απλώς μια ημερομηνία κατασκευής για το τείχος που αποκαλύφθηκε, αλλά το αρχαιολογικό τους πλαίσιο υποδηλώνει ότι η διαδικασία εγκλεισμού και ενίσχυσης της περιμέτρου του Κάστρου του Μίδα ίσως πήρε μορφή μετά τον 7ο αιώνα π.Χ.

Η τοιχοποιία που ήρθε πρόσφατα στο φως παρέχει άμεσες υλικές αποδείξεις για την οχύρωση, ενώ τα κεραμικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αρχαιολόγους να συνθέσουν το παζλ του πότε και πώς αναπτύχθηκε το αμυντικό δίκτυο γύρω από το Κάστρο του Μίδα. Οι έρευνες στην τοποθεσία υποδεικνύουν εδώ και καιρό έντονη δραστηριότητα κατά τη Μέση Φρυγική περίοδο.

Προηγούμενες επισκοπήσεις είχαν εντοπίσει φρυγική κεραμική που εκτείνεται γενικά από τον 9ο έως τον 6ο αιώνα π.Χ., με ιδιαίτερα έντονα τεκμήρια από τον 8ο αιώνα. Οι ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν το 2024 είχαν ήδη ως στόχο το αμυντικό σύστημα του Κάστρου του Μίδα καθώς και το κοντινό ιερό της Άγδιστης, δείχνοντας ότι η κατανόηση του τρόπου προστασίας του οροπεδίου έχει γίνει ένα από τα κεντρικά ερωτήματα του ανανεωμένου αρχαιολογικού προγράμματος.

Κάστρο του Μίδα: Κάτι περισσότερο από ένα απλό φρούριο

Αυτή η επένδυση στην άμυνα βγάζει απόλυτο νόημα, καθώς η Γιαζιλίκαγια/Κάστρο του Μίδα ήταν κάτι περισσότερο από μια απομονωμένη στρατιωτική θέση. Χτισμένος στο ορεινό φρυγικό τοπίο νότια του Εσκίσεχιρ, ο οικισμός καταλάμβανε ένα φυσικά προστατευμένο οροπέδιο που περιβαλλόταν από βαθιές κοιλάδες και απότομους σχηματισμούς τόφου.

Ο Πολάτ έχει περιγράψει τη Γιαζιλίκαγια/Κάστρο του Μίδα ως ένα από τα σημαντικότερα ιερά τοπία του φρυγικού πολιτισμού, το οποίο περιβαλλόταν από ένα ευρύτερο δίκτυο οχυρωμένων τοποθεσιών που ήλεγχαν τα περάσματα μέσα από την κοιλάδα. Το πιο διάσημο μνημείο του είναι η τεράστια λαξευμένη στο βράχο πρόσοψη, γενικά γνωστή ως Μνημείο του Μίδα.

Με πλάτος και ύψος σχεδόν 17 μέτρα, η πρόσοψη φέρει γεωμετρική διακόσμηση και μια παλαιοφρυγική επιγραφή που κατονομάζει τον Μίδα, ενώ η αρχιτεκτονική της μορφή φαίνεται να αναπαράγει σε πέτρα την πρόσοψη ενός πραγματικού κτιρίου. Η χρονολόγηση του ίδιου του μνημείου παραμένει αντικείμενο συζήτησης.

Παλαιότερες ερμηνείες το τοποθετούσαν σε διάφορα χρονικά σημεία μεταξύ του 8ου και του 6ου αιώνα π.Χ., ενώ μια μελέτη του 2023 υποστήριξε ότι οι αρχιτεκτονικές παραλληλίες ευνοούν μια χρονολόγηση στο πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ.

Σε ολόκληρο το οροπέδιο, οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει επιπλέον λαξευμένους στο βράχο βωμούς, κόγχες, δεξαμενές, περάσματα και τελετουργικούς χώρους που συνδέονται με τη φρυγική θρησκευτική πρακτική και ιδιαίτερα με τη λατρεία της Μητέρας Θεάς Μάταρ.

Οι πρόσφατες ανασκαφές γύρω από το ιερό της Άγδιστης έχουν επίσης αρχίσει να αποκαλύπτουν πώς οργανωνόταν η τελετουργική δραστηριότητα γύρω από έναν από τους μνημειώδεις λαξευτούς βωμούς της τοποθεσίας.

Στο φως οι οχυρώσεις ενός ιερού τοπίου

Η ευρύτερη κοιλάδα της Γιαζιλίκαγια περιλάμβανε αρκετούς οχυρωμένους οικισμούς τοποθετημένους σε υπερυψωμένα σημεία που επέβλεπαν τις διόδους προς την περιοχή. Η έρευνα του Πολάτ υποστηρίζει ότι αυτά τα φρούρια δεν ήταν τυχαία κατανεμημένα στρατιωτικά φυλάκια, αλλά αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου συστήματος που βοηθούσε στον έλεγχο της πρόσβασης σε ένα τοπίο που φιλοξενούσε μερικά από τα σημαντικότερα θρησκευτικά μνημεία της Φρυγίας. Αυτό καθιστά το τείχος που ήρθε πρόσφατα στο φως ιδιαίτερα σημαντικό.

Για δεκαετίες, οι αρχαιολόγοι μπορούσαν να ανασυνθέσουν το μεγαλύτερο μέρος της οχύρωσης μόνο από τα έμμεσα στοιχεία (αρνητικά αποτυπώματα) που είχαν απομείνει πίσω, συμπεριλαμβανομένων των αυλακώσεων που είχαν λαξευτεί στο βράχο, των κλιμακωτών θεμελίων και των υποδοχών όπου κάποτε στέκονταν οι λίθοι.

Η νέα ανασκαφή ανατρέπει αυτή την οπτική γωνία. Σε ένα από τα σημεία όπου άνοιγε το φυσικό φράγμα των βράχων, οι αρχαιολόγοι μπορούν πλέον να δουν την αρχιτεκτονική που κάποτε το συμπλήρωνε:

Τέσσερις εναπομείνασες σειρές προσεκτικά διαμορφωμένης τοιχοποιίας που υψώνονται ανάμεσα στους γκρεμούς. Ως εκ τούτου, οι άμυνες του Κάστρου του Μίδα δεν είναι πλέον ορατές μόνο ως «ουλές» χαραγμένες στο βράχο. Ένα σημαντικό τμήμα του τείχους που κάποτε έκλεινε το αρχαίο οχυρό έχει πλέον αναδυθεί δίπλα τους.