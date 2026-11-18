Κατηγορηματικά απέκλεισε η Nvidia το ενδεχόμενο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, παρά τη δημόσια δήλωση του συνιδρυτή της ότι θα ήταν τιμή του να αναλάβει ξανά την ηγεσία της εταιρείας. Την ίδια στιγμή, ο αμερικανικός κολοσσός των μικροτσίπ ανακοίνωσε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, με τις τριμηνιαίες πωλήσεις του να διπλασιάζονται και να φτάνουν τα 115,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το BBC, η Nvidia παρουσίασε τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματά της μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ, ο οποίος εγκατέλειψε την εταιρεία την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω αποκαλύψεων για φερόμενες εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα που θεωρείται ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας.

Παρά το κλίμα αβεβαιότητας που προκάλεσε η απομάκρυνση του επί χρόνια επικεφαλής της, η Nvidia ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της αυξήθηκαν στα 115,8 δισ. δολάρια κατά το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2026.

Τα κέρδη της εταιρείας διπλασιάστηκαν σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας τα 65 δισ. δολάρια, ενώ οι πωλήσεις στον τομέα των κέντρων δεδομένων ανήλθαν στα 107 δισ. δολάρια.

Οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τα αποτελέσματα, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται κατά 4,8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

«Το διοικητικό συμβούλιο δεν σκοπεύει να τον επαναφέρει»

Η ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά την πρώτη δημόσια δήλωση του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εξέφρασε την επιθυμία του να επιστρέψει στην εταιρεία που συνίδρυσε, εφόσον του ζητηθεί.

Ο Χουάνγκ είχε δηλώσει ότι θα ήταν «τιμή του» να αναλάβει εκ νέου καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, ευχαριστώντας παράλληλα όσους τον υποστήριξαν μετά την αποχώρησή του.

Ωστόσο, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia, Χάρβεϊ Τζόουνς, απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο.

«Το διοικητικό συμβούλιο δεν σκοπεύει να τον επαναφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζόουνς διευκρίνισε ότι η εταιρεία δεν πρόκειται να απαντήσει σε ερωτήσεις αναλυτών σχετικά με τον Χουάνγκ ή την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη συμπεριφορά του.

Αντίθετα, η Nvidia επικεντρώνεται πλέον στην επιλογή νέου μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου.

Κολέτ Κρες: «Η δουλειά συνεχίζεται κανονικά. Το έχουμε»

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος της Nvidia, Κολέτ Κρες, επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει τη δραστηριότητά της χωρίς προβλήματα, παρά την αιφνίδια αλλαγή στην ηγεσία.

«Οι δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι συνεργάτες και οι προμηθευτές της Nvidia εξακολουθούν να στηρίζουν πλήρως την εταιρεία.

Όπως ανέφερε, τα στελέχη της διοικητικής ομάδας ανταποκρίθηκαν δυναμικά στις εξελίξεις της τελευταίας εβδομάδας, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία όλων των τμημάτων.

«Η δυναμική μας είναι πραγματική. Η ζήτηση επιταχύνεται. Η προσφορά μας αυξάνεται. Οι πελάτες και οι συνεργάτες μας είναι μαζί μας και οι εργαζόμενοι παραμένουν αφοσιωμένοι», τόνισε.

Κλείνοντας την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, η Κρες έστειλε ένα σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της εταιρείας.

«Το έχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Διπλασιάστηκαν τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων

Η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της Nvidia συνδέεται κυρίως με τη συνεχιζόμενη ζήτηση για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Οι πωλήσεις στον τομέα των κέντρων δεδομένων, που αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας, διπλασιάστηκαν και έφτασαν τα 107 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Nvidia εκτιμά μάλιστα ότι η ανάπτυξή της θα συνεχιστεί με υψηλούς ρυθμούς, προβλέποντας επιπλέον αύξηση εσόδων κατά 13% στο επόμενο τρίμηνο.

Η πρόβλεψη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετοί οικονομικοί αναλυτές είχαν αμφιβολίες για το εάν η εταιρεία θα ήταν σε θέση να παρουσιάσει σαφείς εκτιμήσεις για το μέλλον, μετά την αποχώρηση του Χουάνγκ.

Η Ντανιέλα Χάθορν, ανώτερη αναλύτρια της επενδυτικής πλατφόρμας Capital.com, δήλωσε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα αποτελούν ισχυρή απάντηση στις ανησυχίες πως η ζήτηση για υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης ενδέχεται να επιβραδύνεται.

Παράλληλα, περιορίζουν τις άμεσες ανησυχίες ότι ο Χουάνγκ είναι αναντικατάστατος στην ηγεσία της Nvidia.

Ωστόσο, η αναλύτρια επισήμανε ότι το πραγματικό ερώτημα αφορά τη δυνατότητα της εταιρείας να διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα που οικοδόμησε ο πρώην επικεφαλής της.

Όπως εξήγησε, η αποχώρηση του Χουάνγκ δεν αναμένεται να επηρεάσει τις παραγγελίες που έχουν ήδη συμφωνηθεί, αλλά ενδέχεται να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία όταν η Nvidia κληθεί να λάβει νέες αποφάσεις για προϊόντα, συνεργασίες και επενδύσεις.

Σταμάτησαν οι αποστολές προηγμένων μικροτσίπ στην Κίνα

Σημαντική αποκάλυψη αποτέλεσε επίσης η ανακοίνωση της Κρες ότι η Nvidia έχει σταματήσει να αποστέλλει στην Κίνα μικροτσίπ για κέντρα δεδομένων που βασίζονται στην τεχνολογία Hopper.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία χρησιμοποιείται στους προηγμένους επεξεργαστές H200 της εταιρείας.

Η Nvidia είχε προηγουμένως εξασφαλίσει άδεια για την πώλησή τους στην κινεζική αγορά, έπειτα από επανειλημμένες παρεμβάσεις του Χουάνγκ στην Ουάσινγκτον.

Οι εξαγωγές των συγκεκριμένων επεξεργαστών είχαν περιοριστεί στο παρελθόν, λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις τεχνολογικές και στρατιωτικές δυνατότητες της Κίνας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος δεν διευκρίνισε τους λόγους για τους οποίους σταμάτησαν οι αποστολές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης προσοχής στις σχέσεις της Nvidia με την κινεζική αγορά, στον απόηχο του σκανδάλου που οδήγησε στην αποχώρηση του Χουάνγκ.

Η αναζήτηση νέου επικεφαλής και το μέλλον της Nvidia

Η Nvidia έχει ήδη συνεργαστεί με εξειδικευμένη εταιρεία αναζήτησης ανώτατων στελεχών για την επιλογή μόνιμου διευθύνοντος συμβούλου.

Σύμφωνα με τον Χάρβεϊ Τζόουνς, εξετάζονται τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί υποψήφιοι, χωρίς να υπάρχει πρόθεση για βεβιασμένη απόφαση.

«Με δεδομένη την προηγμένη τεχνολογία και τις παραμέτρους εθνικής ασφάλειας που χαρακτηρίζουν την αγορά, ο νέος διευθύνων σύμβουλός μας θα πρέπει να διαχειριστεί αυτά τα ζητήματα με προσοχή», ανέφερε.

Ο ίδιος τόνισε ότι η διαδικασία θα είναι διεξοδική και ότι η εταιρεία επιθυμεί να ολοκληρώσει την επιλογή όσο το δυνατόν συντομότερα, αλλά όχι προτού εντοπίσει το κατάλληλο πρόσωπο.

Παρά τη σαφή θέση του διοικητικού συμβουλίου, ορισμένοι επενδυτές εξακολουθούν να υποστηρίζουν την επιστροφή του Χουάνγκ.

Ο Μάικλ Μόναχαν, της επενδυτικής εταιρείας Founder ETFs, δήλωσε στο BBC ότι προτιμά να περιμένει τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης έρευνας για τις καταγγελίες, αντί να βασίζεται σε δημοσιεύματα με προσωπικές λεπτομέρειες.

Κατά τον ίδιο, τα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα προέρχονται από τον επιχειρηματικό μηχανισμό που δημιούργησε ο Χουάνγκ, ενώ μια εταιρεία κινδυνεύει να χάσει μέρος της δυναμικής και του οράματός της όταν αποχωρεί ο εμβληματικός ιδρυτής της.

Για την ώρα, πάντως, η Nvidia επιμένει ότι η πορεία της δεν εξαρτάται από την επιστροφή του πρώην επικεφαλής της.

Τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου ενισχύουν την προσπάθεια της νέας διοίκησης να πείσει τους επενδυτές ότι η εταιρεία μπορεί να συνεχίσει την εντυπωσιακή ανάπτυξή της, ακόμη και χωρίς τον άνθρωπο που τη μετέτρεψε σε έναν από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως.