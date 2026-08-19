Σίφνος: «Τα σώματά τους ήταν ακέραια» δήλωσε ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου

Η ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (17/8) στη Σίφνο με την συντριβή του ελικοπτέρου και τους θανάτους του Έλληνα κυβερνήτη και του νιόπαντρου ζευγαριού από τη Βρετανία, προκάλεσε θλίψη σε όλο το Πανελλήνιο.

Η πτώση ήταν βίαιη, όμως το καταστροφικό χτύπημα ήρθε δευτερόλεπτα μετά. Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες, μετατρέποντας τον χώρο σε πύρινη παγίδα. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι πρώτοι διασώστες ήταν αποκαρδιωτικές: δύο σοροί απανθρακωμένες στα συντρίμμια και μία τρίτη σε μικρή απόσταση.

«Τα σώματα ήταν ακέραια – Θα είχαν σωθεί αν δεν υπήρχε η φωτιά»

Ο γενικός γιατρός του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Σίφνου, Εμμανουήλ Σωμαράκης, ήταν από τους πρώτους που έσπευσαν στο σημείο της τραγωδίας

Η μαρτυρία του στο MEGA συγκλονίζει:

«Τα σώματα των θυμάτων ήταν ακέραια, δεν έφεραν διαμελισμούς. Αυτό σημαίνει πως η πρόσκρουση, παρά τη σφοδρότητά της, ήταν σχετικώς ομαλή. Αν δεν είχε ξεσπάσει η καταστροφική πυρκαγιά, οι άνθρωποι αυτοί θα ζούσαν σήμερα, ενδεχομένως με σοβαρά τραύματα, αλλά θα είχαν σωθεί».

Ιδιαίτερα δραματική είναι η περιγραφή για τον επιβάτη που βρέθηκε 5 έως 7 μέτρα μακριά από το κουφάρι του ελικοπτέρου. Όπως εκτιμάται, ο άνθρωπος αυτός εκτινάχθηκε ή πάλεψε να απομακρυνθεί μέσα στις φλόγες, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Παράλληλα, ο κ. Σωμαράκης στηλίτευσε τη γραφειοκρατική καθυστέρηση που σημειώθηκε, καθώς οι τοπικές αρχές και το ιατρικό προσωπικό παρέμειναν στο σημείο για περισσότερες από έξι ώρες, αναμένοντας την τυπική εντολή εισαγγελέα και ιατροδικαστή για την περισυλλογή των σορών.

Στο «μικροσκόπιο» το ουραίο στροφείο

Όσον αφορά τα αίτια της τραγωδίας, ο πτέραρχος ε.α. Κώστας Ιατρίδης, μιλώντας στο MEGA και αναλύοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, εκτίμησε ότι η συντριβή οφείλεται σε ακαριαία μηχανική βλάβη στο ουραίο στροφείο — το κρίσιμο εξάρτημα που ελέγχει τη σταθερότητα και την κατεύθυνση του αεροσκάφους.

«Από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, το βίντεο το οποίο βλέπουμε το ελικόπτερο να περιστρέφεται και να προσκρούει στο έδαφος. Επίσης, από την επείγουσα οδηγία που έδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, προς όλες τις εταιρείες ή όλους τους φορείς που έχουν το συγκεκριμένο ελικόπτερο να ελέγξει το ουραίο στροφείο, φαίνεται ότι τουλάχιστον πρέπει να υπήρξε κάποια μηχανική βλάβη που έχει σχέση με το ουραίο στροφείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι αν αυτό πάθει βλάβη, τότε το ελικόπτερο αρχίζει και περιστρέφεται πέριξ του άξονα πάρα πολύ γρήγορα, χάνεται απότομα ο έλεγχος και ειδικά όταν δεν υπάρχει ύψος, τότε δεν μπορεί ο χειριστής να το ελέγξει», εξήγησε και συμπλήρωσε:

«Από την άλλη, βεβαίως, η επιτροπή διερεύνησης θα εξετάσει και άλλα στοιχεία πέραν τούτου, που θα μαζέψει όλα τα συντρίμμια, θα τα εξετάσει και θα δει κατά πόσον το ιστορικό του ελικοπτέρου ήταν αυτό που έπρεπε. Δηλαδή αν έχουν γίνει επιθεωρήσεις, αν έχουν γίνει συντηρήσεις, αν όλα τα υλικά τα οποία έπρεπε να αλλαχτούν έχουν αλλαχτεί και λοιπά».

Η επόμενη μέρα των ερευνών

Οι σοροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στον Πειραιά, όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη ταυτοποίηση μέσω DNA. Την ίδια ώρα, το κλιμάκιο του ΕΟΔΑΣΑΑΜ ξεκινά την ενδελεχή εξέταση των συντριμμιών και του ιστορικού συντήρησης του αεροσκάφους, ενώ κομβικής σημασίας θεωρείται η κατάθεση του υπεύθυνου του ελικοδρομίου, ο οποίος υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της μοιραίας πτώσης.