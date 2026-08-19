Σίφνος: Απαντήσεις στα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου αναζητούν οι ερευνητές – Σήμερα στην Αθήνα οι σοροί του Έλληνα πιλότου και του νιόπαντρου ζευγαριού

Το παζλ της τραγωδίας με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο με αποτέλεσμα τον θάνατο των νεόνυμφων από τη Βρετανία και του Έλληνα πιλότου προσπαθούν να συνθέσουν οι Αρχές.

Καθοριστικό στοιχείο για να αποσαφηνιστούν τα αίτια είναι η εξέταση των συντριμμιών του μοιραίου Bell 206. Κλιμάκια των αρμόδιων Αρχών και εμπειρογνώμονες τα εξετάζουν προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τις τελευταίες στιγμές της πτήσης και κυρίως να δοθεί απάντηση στο ερώτημα για το τι προκάλεσε την πτώση λίγο πριν προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο στην περιοχή Θόλος.

Παράλληλα, σήμερα, Τετάρτη (19/8) αναμένεται να μεταφερθούν με το πλοίο της γραμμής οι τρεις σοροί στην Αθήνα, όπου βρίσκονται οι συγγενείς των νεκρών Βρετανών. Στο πλαίσιο της έρευνας έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου αρχικά να γίνει έλεγχος DNA, για την ταυτοποίηση και επίσημα των θυμάτων και στη συνέχεια να γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις για τα αίτια θανάτου. Παράλληλα θα συγκεντρωθεί όλο το υλικό που ενδεχομένως υπάρχει και θα ληφθούν καταθέσεις.

Στο μικροσκόπιο το νέο βίντεο της συντριβής και η μαρτυρία του υπεύθυνου του ελικοδρομίου

Στο νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, το Bell 206 φαίνεται να ακολουθεί κανονική πορεία και να προσεγγίζει το ελικοδρόμιο. Ξαφνικά, όμως, χάνει απότομα ύψος και αρχίζει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα γύρω από τον άξονά του. Η περιδίνηση διαρκεί για λίγα δευτερόλεπτα, πριν το ελικόπτερο καταπέσει στο έδαφος και ακολουθήσει έκρηξη, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην κατάθεση του υπευθύνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και περίμενε την προσγείωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιέγραψε την απότομη απώλεια ύψους και την ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου, ενώ φέρεται να αναφέρθηκε και σε πιθανό πρόβλημα στον έλικα.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής, έχουν περιγράψει έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο. Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο ήχος του κινητήρα ή των ελίκων φέρεται να άλλαξε λίγο πριν από την πτώση.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι αρχές εξετάζουν ως ένα από τα βασικά σενάρια το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο. Μια τέτοια βλάβη θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου της κατεύθυνσης και ανεξέλεγκτη περιστροφή του ελικοπτέρου.

Το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό συντήρησης 1,5 μήνα πριν από τη συντριβή

Όπως προκύπτει από έγγραφο που παρουσίασε το Star, το μοιραίο ελικόπτερο είχε λάβει πιστοποιητικό φορέα συντήρησης στις 2 Ιουλίου 2026, περίπου ενάμιση μήνα πριν από το δυστύχημα. Η αρχική έκδοση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είχε γίνει στις 27 Απριλίου 2020, ενώ η αναθεώρησή του πραγματοποιήθηκε έξι χρόνια αργότερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εγγράφου, η εταιρεία διέθετε την απαιτούμενη κατάρτιση για τις εργασίες συντήρησης τόσο των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού του στόλου της όσο και για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας των ελικοπτέρων.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Σχετικά με την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, την 17η Αυγούστου 2026, από την Ελληνική Αστυνομία γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, περί ώρα 18:08, ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206, κατέπεσε πλησίον του ελικοδρομίου Σίφνου, στην περιοχή Εξάμπελα.

Στο ελικόπτερο φέρεται να επέβαιναν τρία άτομα, ο χειριστής και δύο επιβάτες, τα οποία ανασύρθηκαν απανθρακωμένα. Από το περιστατικό μέχρι στιγμής δεν προκύπτει εμπλοκή άλλων ατόμων, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε παρακείμενες ιδιοκτησίες.

Η προανάκριση για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μήλου από κοινού με τον Αστυνομικό Σταθμό Σίφνου, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Σύρου.

Παράλληλα, στη Σίφνο μεταβαίνουν κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κυκλάδων, προκειμένου να συνδράμουν στις έρευνες.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης κινούνται οι διαδικασίες για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων στις σορούς, ενώ υπάρχει συνεργασία και με τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (Ε.Ο.Δ.Α.Σ.Α.Α.Μ.) που θα διερευνήσει τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου».

Αυτό είναι το νιόπαντρο ζευγάρι που σκοτώθηκε

Υπενθυμίζεται ότι από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, ένα νεόνυμφο ζευγάρι Βρετανών και ο Έλληνας πιλότος.

Ο Αλεξάντερ Κρόμι και η Μαρί Έμπερτ, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, είχαν ναυλώσει το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 από το Μαρκόπουλο με προορισμό τη Σίφνο.

Ποιος ήταν ο Κρόμι

Ο Κρόμι εργαζόταν στην εταιρεία εναλλακτικών επενδύσεων Blackstone στο Λονδίνο και κατείχε και θέση αντιπροέδρου στον τομέα ιδιωτικών επενδυτικών λύσεων πλούτου.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η Έμπερτ ήταν σύμβουλος στην Bain & Company, μία από τις «Τρεις Μεγάλες» συμβουλευτικές εταιρείες. Εργαζόταν εκεί για πάνω από ένα χρόνο, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν στην επενδυτική εταιρεία Coller Capital.

Σε δήλωσή της στην Daily Mail, η εταιρεία ανέφερε: «Είμαστε σοκαρισμένοι από τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου του συναδέλφου μας Άλεξ Κρόμι και της συζύγου του Μαρί Έμπερτ, οι οποίοι γιόρταζαν το μήνα του μέλιτος».

«Ο Άλεξ ήταν αγαπητός σε όλους όσους τον γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του στο Μπλάκστοουν, και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους αγαπημένους του» προσθέτει η εταιρεία.

Ποια ήταν η Μαρί Έμπερτ

Η Μαρί Έμπερτ ήταν σύμβουλος στη Bain & Company, μία από τις «Μεγάλες Τρεις» εταιρείες συμβούλων, που ονομάζονται έτσι λόγω της φήμης και του κύρους τους.

Ο πιλότος

Πιλότος του ελικοπτέρου ήταν ο 55χρονος Γιώργος Ράικος, απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας με μεγάλη εμπειρία. Είχε ενημερώσει ότι προετοιμάζεται για προσγείωση, όμως ακολούθησε ξαφνική σιγή ασυρμάτου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο πιλότος είχε αποστρατευτεί περίπου πριν από μία δεκαετία. Πέρσι εντάχθηκε στην ιδιωτική εταιρεία εναέριων μεταφορών όπου εργαζόταν μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας στην Πολεμική Αεροπορία είχε πετάξει αρχικά με τα ελαφρά ελικόπτερα UH‑1H Huey, ενώ στη συνέχεια πέρασε στα βαριά μεταφορικά ελικόπτερα CH‑47 Chinook, αποκτώντας χιλιάδες ώρες πτήσης και εμπειρία σε σύνθετες επιχειρήσεις.