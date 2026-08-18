Σίφνος: Τα 2 σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου – Τι αναφέρει πραγματογνώμονας για το δυστύχημα

Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης παρουσιάζει δύο πιθανά σενάρια για τη συντριβή ελικοπτέρου στη Σίφνο, που οδήγησε στον θάνατο τριών ατόμων. Τα σενάρια αυτά περιλαμβάνουν είτε μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, είτε αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

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Σίφνος, Ελικόπτερο, συντριβή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων Παντελής Φραγκούλης εξετάζει δύο πιθανά σενάρια για τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σίφνο.
  • Ένα από αυτά είναι η μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, με την απότομη στροφή του λίγο πριν τη συντριβή να αποτελεί κρίσιμο στοιχείο.
  • Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή, με τα ιατροδικαστικά ευρήματα να αναμένονται με ιδιαίτερη αγωνία.

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Την ώρα που οι Αρχές κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο προκειμένου να ανασυνθέσουν όλο το παζλ των τελευταίων κινήσεων του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Σίφνο προκειμένου να φτάσουν στα αίτια της πτώσης του εναέριου μέσου με τους τρεις νεκρούς, βαρύνουσα σημασία έχει η πρώτη εκτίμηση του πραγματογνώμονα αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότου της Αεροπορίας Στρατού, Παντελή Φραγκούλη.

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Συγκεκριμένα, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (18/8) στο ΕΡΤnews ο κ. Φραγκούλης τόνισε ότι ως πιθανά αίτια της συντριβής εξετάζονται είτε η μηχανική βλάβη στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, είτε ένα αιφνίδιο πρόβλημα υγείας του χειριστή.

Η απότομη στροφή του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή

Ο κ. Φραγκούλης, σχολιάζοντας το βίντεο από την πορεία του ελικοπτέρου λίγο πριν από τη συντριβή, στάθηκε ιδιαίτερα στην απότομη περιστροφή του προς τα δεξιά κατά την προσέγγιση στο ελικοδρόμιο. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο στοιχείο θα μπορούσε να συνδέεται με διατάραξη της λειτουργίας του ουραίου τμήματος του ελικοπτέρου, επισημαίνοντας το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης στο σύστημα που συνδέεται με το ουραίο πτέρωμα.

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Ιδιαίτερη σημασία, όπως σημειώνει, θα έχει να διαπιστωθεί εάν τις προηγούμενες ημέρες είχε καταγραφεί κάποια βλάβη, παρατήρηση από προηγούμενο χειριστή ή εργασία συντήρησης στο συγκεκριμένο τμήμα του ελικοπτέρου. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναμένεται να δώσουν κρίσιμες πληροφορίες στους ερευνητές για το εάν υπήρξε αστοχία κάποιου εξαρτήματος.

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Παράλληλα, ο πραγματογνώμονας έθεσε στο τραπέζι και το ενδεχόμενο ενός αιφνίδιου προβλήματος υγείας του χειριστή. Όπως ανέφερε, το ιατροδικαστικό σκέλος της έρευνας θα μπορούσε να δείξει εάν ο πιλότος υπέστη κάποιο σοβαρό ιατρικό επεισόδιο, το οποίο ενδεχομένως επηρέασε τον χειρισμό του ελικοπτέρου.

Ο Παντελής Φραγκούλης υπογράμμισε, πάντως, την πολύ μεγάλη εμπειρία του χειριστή, ο οποίος είχε υπηρετήσει στην Αεροπορία Στρατού και γνώριζε καλά τον χειρισμό ελικοπτέρων. Όπως σημείωσε, ένας τόσο έμπειρος πιλότος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, ωστόσο μια ιδιαίτερα σοβαρή μηχανική βλάβη θα μπορούσε να καταστήσει εξαιρετικά δύσκολη, ακόμη και για έναν έμπειρο χειριστή, την ανάκτηση του ελέγχου του ελικοπτέρου.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται τόσο στην τεχνική κατάσταση και τη συντήρηση του ελικοπτέρου όσο και στα ιατροδικαστικά ευρήματα για τον χειριστή.

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