Όλυμπος: Η στιγμή που ελικόπτερο παραλαμβάνει τους 17χρονους μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία – Ανθρώπινη αλυσίδα στα 2.000 μέτρα – ΒΙΝΤΕΟ

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Έξι 17χρονοι μαθητές από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με ελικόπτερο από τον Όλυμπο, καθώς παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης σε σχολική εκδρομή.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Καταφύγιο «Πετρόστρουγκα», όπου ελικόπτερο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προσέγγισε τον χώρο του ελικοδρομίου προκειμένου να παραλάβει τους μαθητές.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε το ThessPost.gr έχει αποτυπωθεί η στιγμή που το ελικόπτερο προσεγγίζει τον χώρο του ελικοδρομίου.

Επτά πυροσβέστες της Π.Υ. Λιτοχώρου και της 2ης ΕΜΑΚ οι οποίοι προσέγγισαν το καταφύγιο τις πρώτες πρωινές ώρες, έστησαν ανθρώπινη αλυσίδα με στόχο την ασφαλή προσέγγιση των μαθητών προς το ελικόπτερο.

Η επιχείρηση διήρκησε περίπου 15 λεπτά, ενώ οι έξι νεαροί ηλικίας 17 ετών μεταφέρθηκαν στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου. Εκεί παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται, ότι, οι έξι μαθητές εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης έπειτα από έξοδο στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής, στο Λιτόχωρο.