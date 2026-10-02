Κρήτη: Ξεκίνησε το νέο κύμα κακοκαιρίας – Υπερχείλισε χείμαρρος στα Ζωνιανά, ήχησε το 112 στον Μυλοπόταμο – ΒΙΝΤΕΟ

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Ώρες αγωνίας ζουν για δεύτερη ημέρα οι κάτοικοι στα Ζωνιανά Κρήτης, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη νησί χτυπά τον ορεινό Μυλοπόταμο, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στο χωριό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Π.Υ., αυτή τη στιγμή παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και φερτών υλικών στο οδόστρωμα, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Γι΄ αυτόν τον λόγο στις 16:29 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το neakriti, ο χείμαρρος υπερχείλισε, ενώ οι κάτοικοι περιγράφουν τη σημερινή εικόνα ως ακόμη χειρότερη από εκείνη που αντιμετώπισαν την προηγούμενη ημέρα.

Η ένταση των φαινομένων προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς το χωριό έχει ήδη δοκιμαστεί από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τις ζημιές που άφησε πίσω του το πρώτο πέρασμα της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα το χωριό να είναι αντιμέτωπο με μεγάλες ζημιές. Μάλιστα ορμητικά νερά μπήκαν σε σπίτια!

Ο δήμος Μυλοποτάμου έχει διαθέσει μηχανήματα έργου για την μεταφορά των φερτών υλικών και τη διευκόλυνση της παροχέτευσης των υδάτων.

Μέχρι στιγμής στην Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών, οι πυροσβέστες έχουν μεταφέρει προληπτικά, δύο ανήλικα από την οικία τους σε έτερη οικία, λόγω της ανόδου της στάθμης των υδάτων στην περιοχή.

Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων παραμένει ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία, εφόσον απαιτηθεί.

Ανάλογα έχουν κινητοποιηθεί και οι δήμοι των Περιφερειακών Ενοτήτων της Κρήτης, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών κυρίως με μηχανήματα έργου.