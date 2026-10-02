Όλυμπος: Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκαν οι 6 μαθητές που αισθάνθηκαν αδιαθεσία

Στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, μεταφέρθηκαν έξι μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο καταφύγιο Πετρόστρουγκα του Ολύμπου, σε υψόμετρο άνω των 1.900 μέτρων, στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής.

Οι 17χρονοι μεταφέρθηκαν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΕΘΑ στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτόχωρου και από εκεί με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, στο νοσοκομείο της Κατερίνης. Κινητοποιήθηκαν, επίσης, επτά πυροσβέστες από την 2η ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτόχωρου, που προσέγγισαν τους μαθητές στο καταφύγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μαθητές Λυκείου εμφάνισαν παθολογικά συμπτώματα έπειτα από κατανάλωση φαγητού.