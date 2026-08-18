Οργή στην Κολομβία: Στην παραλία για διακοπές ο υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής μετά τον φονικό σεισμό – «Επέστρεψα αμέσως»

Ο νέος υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, Χάιμε Αντρές Μπελτράν, βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων επειδή εντοπίστηκε σε παραλία για διακοπές λίγες ημέρες μετά τον φονικότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια επικρίθηκε επίσης για τη διανομή μπαλών ποδοσφαίρου αντί για ουσιαστική βοήθεια στις πληγείσες περιοχές, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τα σπίτια τους και οι οικονομικές ζημίες εκτιμώνται σε 10 δισ. ευρώ.

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colombia Jaime Andrés Beltrán
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, Χάιμε Αντρές Μπελτράν, βρέθηκε στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων καθώς τον έδειχναν φωτογραφίες να απολαμβάνει διακοπές σε παραλία της Καραϊβικής, λίγες ημέρες μετά τον φονικότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα.
  • Ενώ χιλιάδες σεισμόπληκτοι κοιμούνται σε σκηνές, ο Μπελτράν προσπάθησε να αντιπαρέλθει τις επικρίσεις, διαβεβαιώνοντας πως «επέστρεψα αμέσως» στη δουλειά έπειτα από λίγες ώρες με την οικογένειά του.
  • Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια υποσχέθηκε επιδοτήσεις, αλλά επικρίθηκε επειδή μοίραζε μπάλες ποδοσφαίρου με το σλόγκαν της προεκλογικής του εκστρατείας, την ώρα που οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα.

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Στο στόχαστρο σφοδρών επικρίσεων βρέθηκε τη Δευτέρα ο νέος υπουργός Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, Χάιμε Αντρές Μπελτράν.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες στα ερείπια – Σοβαρές ζημιές σε σχολεία και υγειονομικές δομές

Αφορμή στάθηκαν οι φωτογραφίες που τον δείχνουν να απολαμβάνει τις διακοπές του με την οικογένειά του σε παραλία της Καραϊβικής, μόλις λίγες ημέρες μετά τον φονικότερο σεισμό του αιώνα στη χώρα.

Την ίδια ώρα, χιλιάδες σεισμόπληκτοι που έχασαν τα σπίτια τους, κοιμούνται σε σκηνές ή ευκαιριακά καταλύματα.

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Οι φωτογραφίες από τη Σάντα Μάρτα

Η σεισμική δόνηση 7,4 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 300 ανθρώπους όταν σάρωσε τη δυτική Κολομβία τη 10η Αυγούστου, μόλις τρεις ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά της η κυβέρνηση υπό τον πρόεδρο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια.

Το σαββατοκύριακο γνώρισαν ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο με τον υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής, τον Χάιμε Αντρές Μπελτράν, σε στιγμές χαλάρωσης σε παραλία στην πόλη Σάντα Μάρτα.

Απάντηση στην πρόταση μομφής

Η αριστερή αντιπολίτευση τόνισε πως ετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση μομφής σε βάρος του υπουργού που αποφάσισε να κάνει «διακοπές» σε τόσο κρίσιμη στιγμή για την κρίση που αφορά άμεσα το χαρτοφυλάκιό του, προσάπτοντάς του αμέλεια αν όχι παράβαση καθήκοντος, ενώ χιλιάδες οικογένειες έχουν χρειάζονται βοήθεια.

Σχεδόν 27.000 κατοικίες καταστράφηκαν, εν μέρει ή ολοσχερώς, εξαιτίας του σεισμού.


Χθες ο Μπελτράν προσπάθησε να αντιπαρέλθει τις επικρίσεις που δέχεται. «Δεν πήγα να κάνω διακοπές, ήθελα να περάσω μερικές ώρες με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου, είχα να τους δω μέρες», και μετά «επέστρεψα αμέσως» στη δουλειά, διαβεβαίωσε μέσω X.

Απελπισία στις πληγείσες περιοχές

Μια εβδομάδα μετά την καταστροφή, οι πιθανότητες να βρεθούν επιζώντες στα συντρίμμια έχουν σχεδόν μηδενιστεί.

Όμως οι ανάγκες για ανθρωπιστική βοήθεια είναι ολοένα μεγαλύτερες και πιο πιεστικές. Πάρκα και δρόμοι στην Κάλι, στην Περέιρα και άλλες περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό έχουν μετατραπεί σε καταυλισμούς αστέγων μετά την καταστροφή.

Οικονομικό πλήγμα 10 δισ. ευρώ και επικρίσεις

Ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, νέος στην πολιτική, που ανέλαβε την εξουσία την 7η Αυγούστου, έκανε την τελευταία εβδομάδα επισκέψεις-αστραπές σε περιοχές που χτυπήθηκαν από τον σεισμό και υποσχέθηκε επιδοτήσεις στους πληγέντες για την απόκτηση νέων κατοικιών.

Χθες υπολόγισε ότι οι ζημίες εξαιτίας του σεισμού θα φτάσουν τα 30 τρισεκατομμύρια πέσος (σχεδόν 10 δισεκ. ευρώ), ποσό που χαρακτήρισε ακόμη «προκαταρκτικό».

Έχει ζητήσει από τον σύμμαχό του, τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να αναστείλει προσωρινά τους δασμούς στα προϊόντα που εξάγονται από την Κολομβία στις ΗΠΑ για να δοθεί ώθηση στην οικονομία.

Την Κυριακή επισκέφτηκε τον Τσοκό, τον πιο φτωχό νομό της χώρας, όπου βρισκόταν το επίκεντρο του σεισμού.

Αλλά ο αρχηγός του κράτους, 48 ετών, επικρίθηκε και αυτός διότι πέταγε από το θωρακισμένο αυτοκίνητο που τον μετέφερε σε πολίτες μπάλες ποδοσφαίρου με το σλόγκαν της προεκλογικής εκστρατείας του («με δύναμη για την πατρίδα»), την ώρα που οι κάτοικοι στερούνται τα πάντα.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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